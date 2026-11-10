عبدالرضا مسگریان، از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و مسئول پرونده امنیتی ایران در ارتباط با عراق و اقلیم کردستان، قرار است به‌عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در بغداد منصوب شود و جانشین محمد کاظم آل‌صادق شود.

به گزارش کردپرس، یک منبع آگاه اعلام کرده است که عبدالرضا مسگریان مسئولیت سفارت ایران در عراق را برعهده خواهد گرفت.

به گفته این منبع، وی از ابتدای سال میلادی جدید فعالیت خود را به‌عنوان سفیر ایران در بغداد آغاز می‌کند.

مسگریان از فرماندهان مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران است و پیش‌تر فرماندهی قرارگاه رمضان را برعهده داشته است؛ قرارگاهی که در سال ۱۹۸۴ و در جریان جنگ ایران و عراق تأسیس شد و مسئولیت اجرای عملیات‌های ایران در داخل خاک عراق و هماهنگی با نیروهای عراقی و گروه‌های کُرد مخالف حکومت صدام حسین را برعهده داشت.

وی همچنین از مسئولان پرونده‌های امنیتی ایران در عراق، به‌ویژه در ارتباط با اقلیم کردستان و گروه‌های کرد مخالف ایران در خاک عراق بوده است.

مسگریان در سال‌های اخیر ریاست هیئت‌های ایرانی در مذاکرات با دولت عراق و دولت اقلیم کردستان درباره اجرای توافق‌نامه امنیتی مشترک را نیز برعهده داشته است. این توافق‌نامه شامل کنترل مرزها، جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به ایران و رسیدگی به وضعیت گروه‌های کُرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان است.