پارلمان کردستان در حالی دومین نشست خود را تشکیل نداد که پیش‌تر قرار بود اعضای کمیسیون حقوقی آن انتخاب شوند؛ موضوعی که در چارچوب وعده نچیروان بارزانی به اتحادیه میهنی برای میانجی‌گری و جلوگیری از تشدید اختلافات رخ داده است.

به گزارش کردپرس به نوشته شارپرس، نچیروان بارزانی پیش‌تر به رهبری اتحادیه میهنی وعده داده بود برای جلوگیری از برگزاری نشست روز دوشنبه پارلمان کردستان تلاش کند تا فرصتی برای میانجی‌گری و نزدیک شدن دو حزب اصلی اقلیم فراهم شود.

هم‌زمان با برگزار نشدن نشست، نه هیئت‌رئیسه پارلمان و نه دیوان پارلمان تاکنون توضیحی درباره علت برگزار نشدن این نشست ارائه نکرده‌اند و در این‌باره سکوت اختیار کرده‌اند.

بر اساس دستور کار اعلام‌شده پارلمان کردستان، قرار بود هیئت‌رئیسه روز دوشنبه 10 نوامبر برای انتخاب اعضای کمیسیون حقوقی پارلمان تشکیل جلسه دهد.

پنجشنبه گذشته، بلافاصله پس از نشست شورای رهبری اتحادیه میهنی و اعلام تصمیم این حزب برای خروج از دولت اقلیم کردستان، نچیروان بارزانی با بافل طالبانی تماس گرفت، اما رئیس اتحادیه میهنی به تماس او پاسخ نداد.

نچیروان بارزانی همان شب با قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، نیز تماس گرفت و از او خواست مانع انتشار پیام تند بافل طالبانی شود. با این حال، قباد طالبانی اعلام کرده بود پیام ویدئویی بافل ضبط شده و منتشر خواهد شد. در نهایت نیز مشخص شد که تأخیر در انتشار این پیام تا ساعت ۱۰ شب، به درخواست نچیروان بارزانی صورت گرفته بود.

گفته می‌شود نچیروان بارزانی از طریق پیام و تماس، پیامی را به نام مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، به بافل طالبانی منتقل کرده و از او خواسته بود تا زمان یافتن راهکاری قانونی، کارزارهای رسانه‌ای متوقف شوند.

بر اساس اطلاعات، نچیروان بارزانی در راستای نشان دادن حسن نیت برای نزدیک شدن به راه‌حل، به رهبری اتحادیه میهنی وعده داده بود برای برگزار نشدن نشست روز دوشنبه پارلمان تلاش کند؛ مشروط بر اینکه اتحادیه میهنی به این ابتکار فرصت دهد و از برداشتن گام‌های تنش‌زای بیشتر خودداری کند.