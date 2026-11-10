نبود پارلمان بهتر از پارلمانی است که موجب تجزیه اقلیم کردستان شود

صلاح‌الدین محمد بهاءالدین:

صلاح‌الدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، با اشاره به تحولات اخیر پارلمان کردستان، تأکید کرد که تشکیل پارلمان خواست همه جریان‌هاست، اما نه به شکلی که به چندپارگی پارلمان و در نهایت تقسیم اقلیم کردستان منجر شود.

به گزارش کردپرس، صلاح‌الدین محمد بهاءالدین در گفت‌وگویی که تلویزیون این حزب منتشر کرده است، گفت: امید داشتیم اوضاع به سمت بهبود پیش برود و ما نیز برای تحقق این هدف تلاش کردیم. افراد و جریان‌های دیگری نیز تمایل داشتند حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی به توافق برسند، اما بار دیگر اختلافات و مشکلاتی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه تشکیل پارلمان خواست همه طرف‌هاست، اظهار داشت: پارلمانی که چندپاره و تقسیم‌شده باشد، وضعیت بسیار نامطلوبی ایجاد می‌کند و نبود پارلمان بهتر از آن است که پارلمان به چند بخش تقسیم شود و زمینه‌ساز تجزیه اقلیم کردستان باشد.

دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان همچنین تأکید کرد که حفظ موجودیت اقلیم کردستان در اولویت قرار دارد و وجود پارلمانی یکپارچه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

صلاح الدین بهاءالدین در پایان ابراز امیدواری کرد که جریان‌ها و افراد دلسوز برای حل وضعیت کنونی تلاش کنند و حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نیز در تصمیم‌های خود بازنگری کرده و هرچه سریع‌تر برای حل اختلافات اقدام کنند.