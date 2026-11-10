کردپرس
نبود پارلمان بهتر از پارلمانی است که موجب تجزیه اقلیم کردستان شود
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۳:۰۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ
صلاح‌الدین محمد بهاءالدین:

نبود پارلمان بهتر از پارلمانی است که موجب تجزیه اقلیم کردستان شود

صلاح‌الدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، با اشاره به تحولات اخیر پارلمان کردستان، تأکید کرد که تشکیل پارلمان خواست همه جریان‌هاست، اما نه به شکلی که به چندپارگی پارلمان و در نهایت تقسیم اقلیم کردستان منجر شود.

به گزارش کردپرس، صلاح‌الدین محمد بهاءالدین در گفت‌وگویی که تلویزیون این حزب منتشر کرده است، گفت: امید داشتیم اوضاع به سمت بهبود پیش برود و ما نیز برای تحقق این هدف تلاش کردیم. افراد و جریان‌های دیگری نیز تمایل داشتند حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی به توافق برسند، اما بار دیگر اختلافات و مشکلاتی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه تشکیل پارلمان خواست همه طرف‌هاست، اظهار داشت: پارلمانی که چندپاره و تقسیم‌شده باشد، وضعیت بسیار نامطلوبی ایجاد می‌کند و نبود پارلمان بهتر از آن است که پارلمان به چند بخش تقسیم شود و زمینه‌ساز تجزیه اقلیم کردستان باشد.

دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان همچنین تأکید کرد که حفظ موجودیت اقلیم کردستان در اولویت قرار دارد و وجود پارلمانی یکپارچه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

صلاح الدین بهاءالدین در پایان ابراز امیدواری کرد که جریان‌ها و افراد دلسوز برای حل وضعیت کنونی تلاش کنند و حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نیز در تصمیم‌های خود بازنگری کرده و هرچه سریع‌تر برای حل اختلافات اقدام کنند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
دستگیری دو متهم اقتصادی در کردستان/از زمین خواری ۳ هزار میلیارد ریالی تا کلاهبرداری ۱۰۰ میلیاردی
خبر قبلی
دستگیری دو متهم اقتصادی در کردستان/از زمین خواری ۳ هزار میلیارد ریالی تا کلاهبرداری ۱۰۰ میلیاردی
فرمانده نیروی قدس با سابقه فعالیت در پرونده اقلیم، سفیر ایران در بغداد می‌شود
خبر بعدی
فرمانده نیروی قدس با سابقه فعالیت در پرونده اقلیم، سفیر ایران در بغداد می‌شود
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.