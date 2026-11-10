در تنگنای صادراتی؛ دروازه ویتنام به روی بهشت سیب ایران باز می شود؟

سرویس آذربایجان غربی- افزایش تولید، بدون برنامه مشخص صادراتی، مشکل هر ساله قطب سیب ایران است و امسال با توجه به تحریم تجارت دریایی، صادرات سیب به بازارهای قبلی متوقف شده و اکنون هیئت اقتصادی آذربایجان‌غربی راهی ویتنام شده اند تا بتوانند دروازه ای به روی بهشت سیب ایران باز کنند.

به گزارش کردپرس، امسال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیب تولیدی استان به دلیل مشکلات صادراتی در سردخانه‌ها باقی مانده اند این در حالی است که فصل صادرات شروع شده و سیب ها باید تا قبل از عید راهی بازارهای مالی شوند.

تولید این میزان سیب در استان آذربایجان غربی به عنوان قطب سیب ایران، نیاز به شناسایی بازارهای هدف مناسب دارد چرا که از میزان تولید شده سهم سیب صنعتی استان تنها ٣٠ درصد است و مابقی صرف نیاز داخلی، تامین میوه شب عید می شود. تکلیف سیب های صادراتی هم مشخص است سیب های با کیفیتی که راهی سردخانه های استان می شوند تا در نوبت صادرات قرار بگیرند.

در مقطع کنونی با توجه به محاصره کشور، رفع موانع ترانزیت حیاتی شده و لذا موضوع تعامل و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، جهت تسهیل صادرات محصول سیب ضروری است.

اخیرا استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی، حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و محدودکننده صادرات تأکید کرده و خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر مجلس در رفع موانع بخش کشاورزی شده است.

رضا رحمانی همچنین با انتقاد از توقف‌های مقطعی صادرات سیب، تاکید می کند که بررسی کارشناسی موانع صادراتی برای حمایت از باغداران ضروری است.

با توجه به مشکلات ایجادشده در تجارت دریایی، صادرات سیب به بازار هند تقریباً متوقف شده و در این شرایط، دریافت مجوز صادرات سیب استان به کشورهای عراق، فیلیپین و ویتنام برای نخستین‌بار مطرح شد.

در همین راستا هیئت اقتصادی آذربایجان‌غربی در نخستین روز سفر به ویتنام، با واردکنندگان و فعالان بازار میوه این کشور دیدار و درباره فراهم‌سازی زمینه صادرات سیب استان و ورود به بازار این کشور رایزنی کرد.



این سفر با حضور نمایندگان استانداری، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان و در پی بازدید پیشین هیئت ویتنامی از باغات و ظرفیت‌های تولید و صادرات سیب آذربایجان‌غربی و با هدف پیگیری توافقات اولیه انجام شده است.





در این نشست نیاز بازار ویتنام به ارقام مختلف سیب، استانداردهای کیفی، الزامات فنی و بهداشتی، شرایط بسته‌بندی و حمل‌ونقل و سازوکارهای تجاری صادرات بررسی و ظرفیت تولید محصولات متناسب با تقاضای واردکنندگان ویتنامی مورد ارزیابی قرار گرفت.



این رایزنی‌ها با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هانوی و همکاری رایزن بازرگانی ایران در ویتنام، با هدف عملیاتی‌سازی توافقات پیشین، توسعه فرصت‌های صادراتی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان آذربایجان‌غربی و واردکنندگان ویتنامی ادامه خواهد یافت.



پیشتر حاکم ممکان نماینده ارومیه در مجلس، از دولت به خاطر ضعف در اجرای درست دیپلماسی اقتصادی انتقاد کرده و گفته بود؛ "دولت نتوانسته بازارهای هدف خوبی برای صادرات سیب پیدا کند وکشاورزان و باغداران ما بخاطر عدم برنامه ریزی صحیح نه تنها با مشکل مواجه هستند بلکه متحمل خسارت‌های فراوان نیز شده اند".

اکنون اولین دروازه از ویتنام به روی قطب سیب ایران باز شده و باید دید سیب های استان می توانند راهی بازارهای هدف شوند، این در حالی است که علیرغم شرایط تحریم و محاصره کشور میزان سیب تولیدی امسال شاهد رشد ٢٥ درصدی هم بوده است!

رشد بدون برنامه هر ساله، قطب سیب ایران را با مشکلات فراوانی در راستای صادرات این محصول قرار می دهد/.