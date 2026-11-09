تملی: بودجه امسال، بودجه جنگ است، نه صلح

سزایی تملی، نایب‌رئیس فراکسیون پارلمانی دم پارتی، با تأکید بر اینکه سلاح‌ها در چارچوب روند صلح خاموش شده‌اند، از دولت ترکیه خواست قانون چارچوب را اجرا کند، قوانین مکمل را به مجلس ببرد و زمینه مشارکت مستقیم عبدالله اوجالان و بخش‌های مختلف جامعه در مذاکرات را فراهم سازد.

به گزارش کردپرس، سزایی تملی در سومین کنگره فوق‌العاده تشکیلات استانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در آدانا سخنرانی کرد. نمایندگان احزاب سیاسی، سازمان‌های مدنی و اعضای پلتفرم نهادهای دموکراتیک آدانا در این کنگره حضور داشتند.

کنگره با انتخاب هیئت‌رئیسه و ادای احترام آغاز شد. در آغاز نشست، سیف‌الدین آیدمیر، عضو شورای مرکزی دم پارتی، درباره روند «صلح و جامعه دموکراتیک» سخن گفت و از دولت ترکیه خواست برای پیشرفت این روند گام‌های عملی بردارد.

سزایی تملی در بخش نخست سخنان خود به مشکلات اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آدانا پرداخت و گفت این شهر باوجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های کشاورزی و صنعت، با پس‌رفت جدی روبه‌رو شده است.

او نابرابری‌های موجود در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، صنعت و اشتغال را نتیجه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت دانست و تأکید کرد شاخص‌های توزیع درآمد، توسعه، آموزش و بهداشت نیز باید در ارزیابی ابعاد نابرابری منطقه‌ای در نظر گرفته شوند.

تملی با اشاره به لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ که بررسی آن در مجلس ترکیه ادامه دارد، گفت این بودجه برنامه‌ای برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای ارائه نمی‌کند و سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده در بخش‌های کشاورزی، آموزش و بهداشت، پاسخ‌گوی نیازهای مناطق مختلف کشور نیست.

او دولت را متهم کرد که منابع بودجه را در جهت منافع سرمایه‌داران اختصاص داده است و افزود: «بودجه باید براساس نیازهای مردم و مناطق محروم تنظیم شود، اما در بودجه کنونی چنین رویکردی دیده نمی‌شود.»

این بودجه، بودجه جنگ است نه صلح

تملی با انتقاد از افزایش هزینه‌های دفاعی و نظامی در بودجه سال آینده گفت ادامه‌دادن سیاست‌های جنگ و درگیری و خودداری از حل دموکراتیک مسئله کُرد، پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای برای ترکیه داشته است.

او گفت باوجود آغاز روند «صلح و جامعه دموکراتیک» و اعلام آمادگی برای کنارگذاشتن سلاح‌ها، هزینه‌های دفاعی در مقایسه با سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است.

تملی افزود: «وقتی اراده‌ای برای کنارگذاشتن سلاح‌ها شکل گرفته است، بودجه نیز باید متناسب با نیازهای صلح تغییر کند. اما بودجه موجود، بودجه صلح نیست؛ بودجه جنگ است.»

قانون چارچوب هرچه سریع‌تر اجرا شود

این سیاستمدار دم پارتی با اشاره به مرحله کنونی روند صلح، از مجلس ترکیه خواست قوانین موردنیاز برای ادامه این روند را بدون تأخیر بررسی و تصویب کند.

تملی گفت: «گفتند سلاح‌ها خاموش شوند؛ خاموش شدند. اکنون باید اقدامات لازم انجام شود، اما انجام نمی‌شود. وظیفه خود را انجام دهید؛ قانون چارچوب را هرچه سریع‌تر به اجرا بگذارید و قوانین دیگری را که باید در کنار آن تصویب شوند، فوراً در دستور کار مجلس قرار دهید.»

تملی تأکید کرد روند صلح نباید تنها به تصویب قوانین یا دیدارهای دوره‌ای هیئت‌ها محدود بماند و مذاکرات باید به فرایندی اجتماعی و دموکراتیک تبدیل شود.

او خواستار بهبود شرایط کار و زندگی عبدالله اوجالان شد و گفت باید امکان ارتباط مستقیم او با بخش‌های مختلف جامعه فراهم شود: «مذاکره نباید تنها به ملاقات‌هایی محدود شود که هیئت‌ها در فاصله‌های زمانی مشخص انجام می‌دهند. بخش‌های مختلف جامعه نیز باید بتوانند در این روند حضور داشته باشند.»

درخواست آزادی دمیرتاش و یوکسک ‌داغ

سزایی تملی در ادامه خواستار اجرای احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه قانون اساسی ترکیه شد و گفت برای دستیابی به صلح اجتماعی باید پیامدهای بی‌عدالتی‌ها و محرومیت‌های گذشته برطرف شود.

او خواستار آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ، رؤسای مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، و دیگر زندانیان سیاسی شد. تملی همچنین به ادامه حبس جان آتالای باوجود رأی دادگاه قانون اساسی اعتراض کرد.

وی افزود افرادی که با احکام حکومتی وضعیت فوق‌العاده از مشاغل و منابع معیشتی خود محروم شده‌اند، باید به حقوقشان دست یابند و دانشگاهیان صلح نیز باید امکان بازگشت به دانشگاه‌ها را پیدا کنند.

تملی در بخش پایانی سخنان خود گفت دموکراتیک‌شدن ترکیه تنها از طریق اصلاحات قانونی و قانون اساسی که از بالا تدوین شوند، امکان‌پذیر نیست و جامعه نیز باید در این فرایند مشارکت مستقیم داشته باشد.

او با اشاره به اهمیت شوراهای مردمی، کمون‌ها و مدیریت‌های محلی دموکراتیک، خواستار مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی در فرایندهای تصمیم‌گیری شد و گفت: «راهی جز صلح وجود ندارد؛ اما صلح به مبارزه، سازمان‌یافتگی و همبستگی نیاز دارد. ما پیروز خواهیم شد.»

در پایان کنگره، انتخابات تشکیلات استانی برگزار شد و یعقوب آتاش و امینه آدی‌بلی به‌عنوان رؤسای مشترک تشکیلات دم پارتی در استان آدانا انتخاب شدند.