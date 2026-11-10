دستاوردهای همایش ملی بانوی کُرد نباید به برگزاری یک رویداد مقطعی محدود شود

نماینده ولی فقیه در کردستان:

سرویس کردستان - نماینده ولی فقیه در کردستان بر ضرورت تداوم برنامه های معرفی ظرفیت ها و توانمندی های بانوان کُرد تأکید کرد و گفت: دستاوردهای نخستین همایش ملی بانوی کُرد نباید به برگزاری یک رویداد مقطعی محدود شود.

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی در آیین تجلیل از دست اندرکاران نخستین همایش ملی بانوی کُرد در مدرسه علمیه خواهران ریحانةالنبی(س) سنندج اظهار کرد: برگزاری این همایش اقدامی ارزشمند و نوآورانه بود که با همکاری و همدلی مجموعه های مختلف استان به خوبی برگزار شد.

وی افزود: این رویداد نشان داد که با مشارکت و هم افزایی دستگاه ها و مجموعه های مختلف می توان برنامه های فرهنگی اثرگذار و ارزشمندی در استان اجرا کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به ظرفیت های بانوان در حوزه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و مدیریتی گفت: توانمندی های زنان در عرصه های مختلف باید بیش از گذشته معرفی شود و زمینه حضور و مشارکت گسترده تر آنان در مسیر توسعه استان فراهم شود.

حجت الاسلام پورذهبی با تأکید بر ضرورت مشارکت بانوان کُرد با دیدگاه ها و سلایق مختلف در برنامه های آینده اضافه کرد: ظرفیت های بانوان شیعه و اهل سنت باید به صورت یکسان مورد توجه قرار گیرد و از توانمندی های همه آنان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی استفاده شود.

وی خواستار تداوم برنامه های مرتبط با حوزه بانوان در طول سال شد و بر بررسی تخصصی مقالات، پیشنهادها و دیدگاه های مطرح شده در همایش و پیگیری نتایج آن تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان همچنین با اشاره به پیام رئیس جمهور به نخستین همایش ملی بانوی کُرد، بر ضرورت تبیین محورها و مفاهیم این پیام و تبدیل آن به برنامه های اجرایی و عملیاتی در استان تأکید کرد.