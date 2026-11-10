شناسایی و جمع آوری ۴۰ انشعاب غیرمجاز برق در مانور ملی مهتاب کردستان

سرویس کردستان - مجری طرح ملی مهتاب در کردستان از شناسایی و جمع آوری ۴۰ مورد برق غیرمجاز و احصای ۲۴۰ هزار کیلووات ساعت انرژی در سی ونهمین مانور این طرح در استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، مسعود کرم زاده با تشریح نتایج این مانور اظهار کرد: این عملیات روز دوشنبه ۱۸ آبان با مشارکت ۴۵ اکیپ عملیاتی و حضور ۱۰۰ نفر از نیروهای اجرایی و تخصصی شرکت توزیع نیروی برق کردستان برگزار شد.

وی افزود: در جریان این مانور، ۶۵ مرکز تجاری، ۲۵ اداره و ۲۵ مرکز بین راهی مورد بازدید و پایش قرار گرفت و ۴۵ حلقه چاه و پمپاژ آب کشاورزی نیز از نظر وضعیت مصرف برق بررسی شد.

مجری طرح ملی مهتاب در کردستان ادامه داد: همچنین ۱۷۰ دستگاه لوازم اندازه گیری مورد بازرسی و کنترل قرار گرفت و ۴۰ دستگاه کنتور برای مشترکان جدید نصب و ۴۰ کنتور معیوب نیز تعویض شد.

کرم زاده با اشاره به سایر اقدامات انجام شده در این مانور گفت: نصب فیوز محدودکننده برای ۷۰ اشتراک، نصب ۱۰۰ کنتور هوشمند، برقراری ارتباط آنلاین و اتصال ۱۵۰ مشترک دارای کنتور هوشمند و کنترل سیستمی یک هزار و ۲۰۰ مشترک از طریق سامانه هایلو از دیگر اقدامات انجام شده بود.

وی بیان کرد: در این عملیات ۲۶ مورد دستکاری کنتور رفع و ۲ دستگاه شمارشگر موقت نیز نصب شد.

کرم زاده با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با مصرف غیرمجاز برق اظهار کرد: در جریان این مانور ۴۰ مورد برق غیرمجاز شناسایی و جمع آوری و در مجموع ۱۵۰ متر کابل غیرمجاز نیز از شبکه برق استان جمع آوری شد.

وی ادامه داد: در حوزه روشنایی معابر نیز ۱۲۶ دستگاه چراغ روشنایی تعدیل و ۱۰۰ اشتراک دارای الگوی مصرف نامناسب اصلاح شد. همچنین وضعیت ۱۵ اشتراک مربوط به مساجد و مراکز مذهبی مورد بازدید قرار گرفت.

مجری طرح ملی مهتاب در کردستان با اشاره به اقدامات حوزه مالی شرکت توزیع برق گفت: در بخش وصول مطالبات نیز ۳۵۰ مورد وصول مطالبات به ثبت رسید که با هدف پیگیری بدهی مشترکان و ساماندهی وضعیت مالی انجام شد.