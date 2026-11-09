اردوغان: با آغاز موج تازه حملات علیه ایران مخالفیم

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با هشدار درباره احتمال گسترش دوباره جنگ ایران گفت نگرانی‌های آنکارا را به دونالد ترامپ منتقل کرده و به طرف‌های درگیر اطلاع داده است که ترکیه برای بازکردن مسیر صلح و دیپلماسی آماده میانجیگری است.

به گزارش کردپرس، اردوغان روز دوشنبه نهم نوامبر در مسیر بازگشت از جمهوری آذربایجان، به پرسش‌های خبرنگاران حاضر در هواپیما پاسخ داد. متن کامل این گفت‌وگو از سوی مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه منتشر شد.

اردوغان در پاسخ به پرسشی درباره افزایش دوباره تنش میان ایران و آمریکا و حملات اخیر به جزیره قشم گفت: «نمی‌خواهیم موج تازه‌ای از حملات علیه ایران آغاز شود و منطقه ما بیش از این به سوی بی‌ثباتی کشیده شود. در هر فرصتی تأکید کرده‌ایم که حل مشکلات از راه گفت‌وگو و دیپلماسی امکان‌پذیر است.»

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به مشاهده نشانه‌هایی از افزایش دوباره درگیری‌ها افزود: «متأسفانه می‌توان از شکل‌گیری تحرکاتی منفی سخن گفت. ما برای جلوگیری از آن هر کاری از دستمان برآید، انجام می‌دهیم.»

انتقال نگرانی‌های ترکیه به ترامپ

اردوغان اعلام کرد که احتمال گسترش دوباره جنگ و حملات علیه ایران را در گفت‌وگوی خود با دونالد ترامپ مطرح کرده است.

او گفت: «با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره این مسائل گفت‌وگو کردم و نگرانی‌ها و ملاحظات خود را برای او توضیح دادم. به طرف‌ها اعلام کردیم که برای بازکردن درِ صلح و دیپلماسی آماده‌ایم وارد عمل شویم.»

اردوغان ادامه داد: «امیدواریم عقل سلیم حاکم شود و منطقه از لبه پرتگاه بازگردد. درگیری بیشتر برای منطقه ما معنایی جز خسارت و تلفات بیشتر ندارد.»

هزینه جنگ را تنها طرف‌های درگیر نمی‌پردازند

رئیس‌جمهور ترکیه هشدار داد که پیامدهای جنگ ایران و آمریکا تنها به دو کشور محدود نمی‌شود و منطقه‌ای گسترده را تحت تأثیر قرار می‌دهد: «هزینه‌ای که جنگ ایجاد می‌کند، فقط از سوی طرف‌های درگیر پرداخت نمی‌شود. از ترکیه و کشورهای خلیج فارس گرفته تا عراق و سوریه و از اروپا تا آسیا، جغرافیای بسیار گسترده‌ای از این تحولات متأثر می‌شود.»

اردوغان تأکید کرد آنکارا همچنان معتقد است پایان‌دادن به درگیری‌ها از طریق مذاکره امکان‌پذیر است و برای تسهیل ارتباط میان طرف‌های درگیر آمادگی دارد. خبرگزاری آناتولی و شبکه دولتی TRT نیز مخالفت اردوغان با آغاز حملات تازه علیه ایران و پیشنهاد ورود ترکیه به تلاش‌های دیپلماتیک را محور گزارش خود از این گفت‌وگو قرار دادند.