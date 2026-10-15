سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان:

سرویس کردستان ـ سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، با تاکید بر ضرورت مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی، گفت: مولد‌سازی به عنوان این ظرفیت قانونی، می‌تواند به فرصتی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و کمک به توسعه و رونق شهرهای استان تبدیل شود.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت استان که در سنندج برگزار شد، با بیان اینکه مولدسازی علاوه بر اجرای قانون به فرهنگ‌سازی نیز نیاز دارد، اظهار داشت: این قانون باید در تمامی شهرهای استان اجرایی شود و منابع حاصل از آن نیز بر اساس اولویت‌ها توزیع شود.

وی با اشاره به وجود برخی چالش‌ها در مسیر مولدسازی املاک مازاد دولتی، تصریح کرد: این چالش‌ها نباید مانع اجرای مولدسازی شوند و بدون شک هر اقدامی که به رضایتمندی مردم و تامین منافع عمومی منجر شود با جدیت پیگیری خواهد شد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان با تاکید بر ضرورت ارزیابی میزان تحقق مصوبات کارگروه، گفت: دبیرخانه کارگروه باید ضمن شناسایی املاک مازاد دولتی، وضعیت مالکیت املاک معرفی‌شده را به‌صورت دقیق بررسی و مشخص کند و گزارش روشنی از میزان اجرای مصوبات ارائه دهد.

قادری با بیان اینکه باید مدیران دستگاه‌هایی اجرایی که در حوزه مولد‌سازی موفق عمل کرده‌اند مورد تشویق قرار گیرند، اظهار کرد: مدیران باید با رویکردی مسئولانه، زمینه شناسایی و استفاده از ظرفیت املاک مازاد را فراهم کنند تا از منابع حاصل از مولدسازی در مسیر توسعه و اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده شود.