به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در جریان بازدید رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از پایانه مرزی باشماق مریوان اظهار کرد: این درآمد از محل پایش و کنترل فروش سوخت در باک کامیون ها و عرضه در جایگاه های مرزی استان حاصل شده است.

وی با اشاره به تردد روزانه حدود ۷۵۰ دستگاه کامیون ترانزیتی و ترانشیپی از مرزهای کردستان افزود: با توجه به تفاوت قیمت سوخت در دو سوی مرز و احتمال سوءاستفاده سودجویان، کنترل و نظارت بر روند عرضه سوخت و تردد ناوگان حمل ونقل بین المللی با جدیت انجام می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی، ساماندهی و جمع آوری دلالان سوخت، تسریع در فرآیند کنترل کامیون های ترانزیتی و افزایش درآمدهای دولت را از مهم ترین مزایای اجرای طرح باک پر و استفاده از سامانه های نرم افزاری نظارتی عنوان کرد.

حمه حسنی ادامه داد: کارکنان مستقر در جایگاه های مرزی با بهره گیری از سامانه های کنترلی و نظارتی، فرآیند عرضه سوخت و میزان مصرف ناوگان ترانزیتی و ترانشیپی را پایش می کنند تا ضمن جلوگیری از تخلفات احتمالی، خدمات رسانی به رانندگان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

در ادامه این بازدید، رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز ضمن بررسی فرآیند عرضه سوخت در جایگاه های مرزی، نحوه کنترل باک کامیون های ترانزیتی و ترانشیپی و روند اجرای طرح باک پر را ارزیابی کرد.

شریفی با ابراز رضایت از عملکرد منطقه کردستان، تعامل و همکاری با دستگاه های مستقر در پایانه مرزی، اقدامات انجام شده برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت، تسهیل و روان سازی فرآیندهای صادراتی و ارائه خدمات به رانندگان ناوگان ترانزیتی را مطلوب ارزیابی کرد.

وی همچنین از تلاش ها و اقدامات کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان در زمینه نظارت بر عرضه سوخت و بهبود خدمات رسانی در پایانه های مرزی قدردانی کرد.