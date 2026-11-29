سرویس کردستان - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان از کشف و ضبط یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم چوب درختان بلوط و شناسایی عامل قطع درختان جنگلی در محدوده روستای سرنژمار این شهرستان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، وریا محمدی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این محموله چوب در جریان اجرای طرح کشوری مقابله با قاچاق چوب و زغال جنگلی و حین گشت زنی نیروهای پاسگاه ویژه حفاظت منابع طبیعی مریوان در عرصه های جنگلی روستاهای نژمار و سرنژمار کشف و ضبط شد.

وی افزود: مأموران منابع طبیعی هنگام پایش منطقه و در محدوده روستای سرنژمار متوجه شدند سرنشینان یک دستگاه خودروی تویوتا، تعدادی از درختان بلوط را قطع کرده و در حال بارگیری چوب های آن هستند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان ادامه داد: افراد حاضر در محل با مشاهده مأموران و با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه متواری شدند، اما نیروهای یگان حفاظت با انجام بررسی های میدانی و همکاری همیاران طبیعت، موفق به شناسایی هویت عامل این تخلف شدند.

محمدی با اشاره به کشف و انتقال محموله چوب جنگلی گفت: در این عملیات حدود یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم چوب حاصل از قطع درختان بلوط کشف و با استفاده از خودروهای سازمانی به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان منتقل شد.

وی همچنین از کشف ۲ محموله چوب درختان بید خودرو در شهرستان های سقز و دیواندره در همان روز خبر داد و افزود: خودروهای حامل این محموله ها نیز توقیف شده اند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان با بیان اینکه پیگیری قانونی این تخلفات در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: مستندات و پرونده مربوط به این تخلف در حال تکمیل است و پس از انجام مراحل قانونی برای رسیدگی قضایی و برخورد با متخلف به مرجع قضایی ارسال می شود.