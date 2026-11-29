در ۷۲ ساعت گذشته؛

سرویس کردستان – معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کردستان از وقوع سه سانحه در محورهای مختلف استان طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد و گفت: این حوادث چهار مصدوم و یک جان باخته بر جای گذاشت.

به گزارش کرد پرس، ایرج قوامی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع این حوادث، نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر به محل سانحه ها اعزام شدند و اقدامات لازم برای امدادرسانی به حادثه دیدگان را انجام دادند.

وی افزود: در مجموع این حوادث، چهار نفر مصدوم شدند و متأسفانه یک نفر نیز در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر کردستان با اشاره به جزئیات عملیات های امدادی بیان کرد: برای پوشش این حوادث سه تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و نجاتگران هلال احمر نیز موفق به انجام یک مورد عملیات رهاسازی مصدوم شدند.

قوامی با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی برای حضور به موقع در صحنه حوادث گفت: نجاتگران جمعیت هلال احمر همواره در آماده باش عملیاتی قرار دارند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به یاری حادثه دیدگان بشتابند و خدمات امدادی مورد نیاز را ارائه کنند.

وی از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات ایمنی، به ویژه هنگام تردد در جاده ها، از وقوع حوادث پیشگیری کنند و در صورت مشاهده سانحه، ضمن حفظ خونسردی، موضوع را از طریق شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال احمر اطلاع دهند.