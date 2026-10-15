سرویس کرمانشاه _ عبداله مرادی روزنامه نگار و مدیر گروه رسانه‌ای میلکان در مطلبی به وضعیت نابسامان پارکینگ‌ها در کرمانشاه و ضرورت ساماندهی آن ها پرداخته است.

خبرگزاری کردپرس _ ماجرای پارکینگ‌های کرمانشاه دیگر نه یک مشکل تازه است، نه موضوعی که مسئولان از وجود آن بی‌خبر باشند. سال‌هاست شهروندان از وضعیت پارکینگ‌ها، نرخ‌های متفاوت، نبود امکانات، پارکینگ‌های فاقد مجوز و ضعف نظارت گلایه می‌کنند و هر چند وقت یک‌بار نیز جلسه‌ای تشکیل می‌شود، مصوبه‌ای به تصویب می‌رسد و وعده‌ای برای ساماندهی داده می‌شود.

اما سؤال اینجاست؛ آیا مدیران واقعاً توان کنترل چند پارکینگ را هم ندارند؟

صحبت از ساخت یک پروژه عظیم شهری یا حل یک معضل چند دهه‌ای نیست. فعلاً کسی از مدیران انتظار ندارد یک‌شبه برای تمام خودروهای شهر پارکینگ طبقاتی بسازند. سؤال ساده‌تر است؛ همین پارکینگ‌هایی که در شهر وجود دارند، چه کسی باید بر آنها نظارت کند؟

چه کسی باید مشخص کند کدام پارکینگ مجوز دارد و کدام ندارد؟ چه کسی باید بر نرخ‌ها نظارت کند؟ چه کسی باید استانداردهای ایمنی و امکانات آنها را بررسی کند؟ چه کسی باید با تخلف برخورد کند و مهم‌تر از همه، چه کسی باید نتیجه این نظارت را به مردم اعلام کند؟

موضوع البته فقط مدیریت شهری نیست.وقتی یک تخلف یا بی‌نظمی در فضای عمومی شهر برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند، نمی‌توان همه مسئولیت را به گردن شهرداری انداخت و پرونده را بست. مدیران ارشد استان، دستگاه‌های نظارتی، دستگاه قضایی و مجموعه‌هایی که به هر شکل مسئول نظارت بر اجرای قانون هستند نیز در برابر وضعیت موجود مسئولیت دارند.

اگر تخلفی وجود دارد، باید مشخص شود چرا برخورد نشده است. اگر مجوزی صادر شده، باید مشخص باشد چه نهادی آن را صادر کرده و آیا شرایط لازم رعایت شده است. اگر مصوبه‌ای برای ساماندهی وجود دارد، باید پرسید چرا اجرا نشده و اگر اجرا شده، نتیجه آن چه بوده است؟

مسئله عجیب‌تر آنجاست که این اتفاقات در جایی دور از چشم مدیران رخ نمی‌دهد. این دیگر تولید زیرزمینی نیست؛ در نقاطی اتفاق نمی‌افتد که کسی نبیند. این ماجرا در همین «سطح رویی» شهر، جلوی چشم مردم و مسئولان در حال رخ دادن است!

شهروند هر روز از کنار این پارکینگ‌ها عبور می‌کند، خودرویش را آنجا پارک می‌کند، هزینه می‌پردازد و با مشکلات احتمالی آن مواجه می‌شود. بنابراین اگر دستگاه‌های مسئول از وضعیت آنها خبر ندارند، سؤال درباره ضعف نظارت است و اگر خبر دارند اما اقدامی نمی‌کنند، سؤال جدی‌تری درباره چرایی این بی‌عملی مطرح می‌شود.

سال‌هاست درباره ساماندهی پارکینگ‌های کرمانشاه حرف زده می‌شود. آمار ارائه شده، جلسه برگزار شده، وعده داده شده و حتی برای برخی مشکلات راهکار تعیین شده است. اما مردم هنوز با همان مسئله روبه‌رو هستند.اینجا دیگر مسئله فقط «پارکینگ» نیست؛ مسئله پاسخگویی است.

مدیران ارشد استان باید بدانند وقتی یک مشکل شهری سال‌ها ادامه پیدا می‌کند، نمی‌توان مسئولیت را میان چند دستگاه تقسیم کرد و در نهایت هیچ‌کس پاسخگو نباشد. دستگاه نظارتی نمی‌تواند فقط منتظر گزارش تخلف بماند؛ دستگاه قضایی نیز در مواردی که قانون نقض شده، باید نقش بازدارنده خود را ایفا کند و مدیریت شهری هم باید درباره وظایف مستقیم خود پاسخ روشنی داشته باشد.

قرار نیست برای هر مشکل شهری یک ستاد ویژه تشکیل و چندین جلسه دیگر برگزار شود. گاهی یک نظارت مستمر، یک برخورد قانونی و یک گزارش شفاف می‌تواند بیشتر از ده‌ها جلسه نتیجه داشته باشد.

شاید وقت آن رسیده است که به جای اعلام یک وعده جدید برای ساماندهی پارکینگ‌ها، یک گزارش ساده و قابل فهم به مردم ارائه شود:

چند پارکینگ در کرمانشاه فعال است؟ چند مورد مجوز دارند؟ چند مورد فاقد مجوزند؟ با چند مورد برخورد شده؟ چند تخلف ثبت شده؟ چه تعداد از مصوبات قبلی اجرا شده و مسئول اجرا نشدن آنها چه کسی است؟

پاسخ به این پرسش‌ها کار دشواری نیست. اگر مدیریت شهری، مدیران ارشد، دستگاه‌های نظارتی و قضایی نتوانند بر چند ده پارکینگ موجود نظارت کنند، چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت به وعده‌های بزرگ‌تر برای مدیریت ترافیک و ساماندهی شهر اعتماد کنند؟

پارکینگ‌ها زیر زمین نیستند؛ جلوی چشم همه‌اند. پس ظاهراً چیزی که باید پیدا شود، نه پارکینگ، بلکه مسئول پاسخگوست!