سرپرست مدارس و خانقاه‌های حضرت شیخ عثمان نقشبندی هشدار داد؛

دکتر شیخ مادح نقشبندی، سرپرست مدارس و خانقاه‌های حضرت شیخ عثمان نقشبندی، با اشاره به اینکه دولت عراق تحت پوشش سیاست حاکمیت ملی و مبارزه با فساد به دنبال برچیدن کیان اقلیم کردستان است، تنها راه عبور از این بحران را «اتحاد و یکپارچگی داخلی» جریان‌های کُرد دانست.

به گزارش کردپرس، به نقل از هاولاتی، دکتر شیخ مادح نقشبندی، سرپرست مدارس و خانقاه‌های حضرت شیخ عثمان نقشبندی، در سخنانی درباره تحولات سیاسی و تنش‌های میان بغداد و اربیل تأکید کرد که دولت مرکزی در ابتدا و تا زمان تثبیت موقعیت خود، ممکن است چنین وانمود کند که از یک طرف حمایت می‌کند، اما پس از استقرار و تسلط کامل، با همه طرف‌ها به‌صورت یکسان برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اقدامات کنونی دولت عراق بخشی از یک برنامه از پیش طراحی‌شده است، تصریح کرد: «امروز حکومت عراق به نام سیاست اعمال حاکمیت و مبارزه با فساد، قصد از بین بردن کیان اقلیم کردستان را دارد که این امر توطئه‌ای از پیش تعیین‌شده علیه کردهاست.»

شیخ مادح نقشبندی در ادامه، کردستان را به یک کشتی تشبیه کرد و افزود: «کردستان که در محاصره دشمنان قرار دارد، تنها از طریق یکپارچگی، برادری و اتحاد داخلی می‌تواند از این بحران عبور کند؛ اگر این کشتی غرق شود، هیچ‌کس نجات نخواهد یافت و همه با هم غرق خواهند شد.»

سرپرست مدارس و خانقاه‌های حضرت شیخ عثمان نقشبندی با یادآوری تجارب گذشته سیاست کُردی خاطرنشان کرد: «در دوران مسعود بارزانی و جلال طالبانی، با وجود اینکه تعداد کرسی‌های کردها در مقایسه با شیعیان و اهل سنت کمتر بود، اما به دلیل اتحاد و همبستگی، از همگان قدرتمندتر و تأثیرگذارتر بودند؛ همان‌گونه که در گذشته نیز با وجود قطع بودجه و حملات پس از همه‌پرسی، کردها با اتخاذ موضع واحد بر تنگناها غلبه کردند.»