خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۲۲:۵۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
PKK چهار نقطه از مواضع خود را در کردستان عراق تخلیه کرد
حزب منحل شده کارگران کردستان، 4 موضع خود در منطقه بازی در متینای کردستان عراق را تخلیه کرد.
به گزارش کردپرس میدل ایست نیوز به نقل از منابع امنیتی ترکیهای گفت که حزب کارگران کردستان (PKK)، چهار موضع خود در منطقه بازی در متینا را تخلیه کرده است.
پیش از این خبرنگار المیادین پلاس در سلیمانیه گزارش داد که سازمان اطلاعات ترکیه بر روند تحویل سلاحهای PKK در کردستان عراق نظارت خواهد کرد.
به گفته خبرنگار المیادین پلاس، سازمان اطلاعات ترکیه همچنین بهصورت میدانی بر روند تخلیه ۷۲ موضع و مخفیگاه متعلق به PKK نظارت خواهد داشت.
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