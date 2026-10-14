PKK چهار نقطه از مواضع خود را در کردستان عراق تخلیه کرد

به گزارش کردپرس میدل ایست نیوز به نقل از منابع امنیتی ترکیه‌ای گفت که حزب کارگران کردستان (PKK)، چهار موضع خود در منطقه بازی در متینا را تخلیه کرده است.

پیش از این خبرنگار المیادین پلاس در سلیمانیه گزارش داد که سازمان اطلاعات ترکیه بر روند تحویل سلاح‌های PKK در کردستان عراق نظارت خواهد کرد.

به گفته خبرنگار المیادین پلاس، سازمان اطلاعات ترکیه همچنین به‌صورت میدانی بر روند تخلیه ۷۲ موضع و مخفیگاه متعلق به PKK نظارت خواهد داشت.