وقتی تغییر یک فرماندار با مجموعه‌ای از حاشیه‌ها، روایت‌های غیررسمی و پرسش‌های بی‌پاسخ همراه می‌شود، دیگر نمی‌توان موضوع را صرفاً در چارچوب یک جابه‌جایی اداری ارزیابی کرد. در مریوان، آنچه امروز بیش از نام مدیر سابق و جدید اهمیت دارد، ضرورت بررسی مناسباتی است که ممکن است بر تصمیمات مدیریتی، منافع اقتصادی و معادلات سیاسی شهرستان سایه انداخته باشند.

کردپرس- تغییر فرماندار مریوان در روزهای اخیر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز محافل سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است. اگرچه تغییر مدیران اجرایی از اختیارات قانونی مدیریت ارشد استان است و هیچ مدیری را نمی‌توان فراتر از ارزیابی عملکرد دانست، اما تعدد پرسش‌ها و حواشی پیرامون این جابه‌جایی، ضرورت بررسی دقیق‌تر ابعاد پشت‌صحنه آن را مطرح می‌کند.

موضع کردپرس در این میان روشن است؛ مسئله نه دفاع از فرماندار سابق است و نه مخالفت با تصمیم مدیریت استان برای تغییر وی. موضوع اصلی، ضرورت پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی است که در فضای سیاسی و اجتماعی مریوان شکل گرفته و نمی‌توان با یک جابه‌جایی مدیریتی آنها را نادیده گرفت.

آیا فرماندار تغییر کرد یا موازنه نفوذ برخی جریان‌ها در مدیریت شهرستان تغییر یافت؟ این پرسشی است که پاسخ به آن نیازمند بررسی مستند و بی‌طرفانه است.

یکی از محورهای قابل تأمل، موضوع شکایتی است که در دوره مسئولیت فرماندار سابق مطرح شده و در کنار آن، یک جابه‌جایی مدیریتی در سطح کارشناسی شهرستان نیز محل بحث قرار گرفته است. کنار هم قرار گرفتن این دو موضوع، پرسش‌هایی درباره احتمال ارتباط میان آنها ایجاد کرده است.

باید روشن شود منشأ این شکایت چه بوده، تصمیم مدیریتی مورد بحث بر اساس چه مستندات و ضوابطی اتخاذ شده و آیا در این فرآیند فشار یا اعمال نفوذی از سوی اشخاص و جریان‌های بیرون از ساختار اداری وجود داشته است؟

اگر تصمیمات اداری تحت تأثیر روابط سیاسی، فشارهای غیررسمی یا منافع گروهی قرار گرفته باشند، موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف مدیریتی نیست؛ بلکه مسئله‌ای مرتبط با سلامت نظام اداری و ضرورت صیانت از استقلال تصمیم‌گیری مدیران اجرایی خواهد بود.

مرز مریوان؛ منطقه‌ای که نظارت بر آن نباید تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد

یکی از مهم‌ترین محورهایی که نمی‌توان در بررسی تحولات مدیریتی مریوان از کنار آن عبور کرد، موضوع مرز و مناسبات اقتصادی پیرامون آن است.

مرز مریوان صرفاً یک ظرفیت اقتصادی و تجاری نیست؛ بلکه به دلیل حجم فعالیت‌ها و تعدد بازیگران اقتصادی، نیازمند نظارت مستمر، شفافیت در فرآیندها و حساسیت ویژه دستگاه‌های مسئول است.

سال‌هاست که در فضای عمومی شهرستان، روایت‌ها و ادعاهای مختلفی درباره برخی مناسبات اقتصادی، روابط غیرشفاف و احتمال بروز تخلف در حوزه فعالیت‌های مرزی مطرح می‌شود. این ادعاها، صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت آنها، باید از مسیر قانونی بررسی شوند و نمی‌توان اجازه داد در حد شایعه باقی بمانند یا به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شوند.

پرسش صریح این است: آیا در دوره مدیریت سابق، اقداماتی برای محدود کردن برخی مناسبات غیرشفاف یا مقابله با منافع احتمالی گروه‌های ذی‌نفوذ انجام شده است؟ آیا مخالفت‌هایی که در فضای سیاسی شهرستان شکل گرفته، صرفاً ناشی از نقد عملکرد مدیریتی بوده یا احتمال دارد بخشی از آن ریشه در تعارض منافع داشته باشد؟

پاسخ به این پرسش‌ها وظیفه دستگاه‌های نظارتی است، نه میدان‌داری جریان‌های سیاسی و روایت‌سازی محافل غیررسمی.

چه کسانی از تغییر موازنه مدیریتی سود می‌برند؟

یکی از خلأهای جدی در بررسی تحولات مدیریتی شهرستان، بی‌توجهی به نقش شبکه‌های غیررسمی قدرت و مناسبات میان برخی چهره‌های سیاسی، اقتصادی و اداری است.

در هر شهرستانی ممکن است افرادی خارج از مسئولیت رسمی، از نفوذ قابل توجهی در فرآیندهای تصمیم‌گیری برخوردار باشند. این نفوذ، اگر از مسیرهای قانونی و شفاف اعمال نشود و به مداخله در انتصابات، تصمیمات اداری یا تخصیص منافع اقتصادی منجر شود، می‌تواند به تهدیدی برای سلامت مدیریت عمومی تبدیل شود.

در مریوان نیز باید این پرسش به‌صورت جدی مطرح شود که کدام جریان‌ها و منافع در دوره اخیر با محدودیت یا تغییر مواجه شده‌اند؟ چه کسانی از تصمیمات مدیریتی متأثر شده‌اند؟ و آیا میان برخی مخالفت‌ها و منافع اقتصادی یا سیاسی مشخص، ارتباط قابل بررسی وجود دارد؟

البته پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بررسی اسناد، مکاتبات، تصمیمات اداری و شواهد معتبر است و هیچ فرد یا گروهی را نمی‌توان صرفاً بر اساس گمانه‌زنی در مظان اتهام قرار داد. اما همین ملاحظات حقوقی نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن ضرورت تحقیق و نظارت باشد.

تغییر فرماندار پایان بررسی‌ها نباشد

انتظار می‌رود نهادهای نظارتی استان، به‌ویژه دستگاه‌های مسئول در حوزه سلامت اداری و مقابله با فساد، موضوع را فراتر از تغییر یک مدیر دنبال کنند.

بررسی روند تصمیمات اداری، منشأ شکایت مطرح‌شده، چرایی جابه‌جایی کارشناسی مورد بحث، مناسبات اقتصادی مرتبط با مرز و احتمال تعارض منافع در برخی تصمیمات، از جمله محورهایی است که می‌تواند به روشن شدن واقعیت‌ها کمک کند.

همچنین ضروری است نقش چهره‌های سیاسی و افراد دارای نفوذ در فرآیندهای اداری و اقتصادی شهرستان، بدون ملاحظه جایگاه و وابستگی سیاسی آنان، در صورت وجود قرائن معتبر مورد بررسی قرار گیرد.

نظارت نباید فقط متوجه مدیرانی باشد که مسئولیت رسمی دارند؛ بلکه هرگونه اعمال نفوذ احتمالی از سوی افراد خارج از ساختار اداری نیز باید در چارچوب قانون بررسی شود.

از سوی دیگر، فرماندار جدید مریوان نیز نباید صرفاً به تغییر مدیران و استقرار در جایگاه جدید بسنده کند. معیار موفقیت مدیریت جدید، میزان استقلال در تصمیم‌گیری، شفافیت در عملکرد، مقابله با تعارض منافع و پرهیز از تبدیل مدیریت شهرستان به عرصه سهم‌خواهی جریان‌های سیاسی و اقتصادی خواهد بود.

شفافیت و پاسخ‌گویی

در نهایت، باید تأکید کرد که مسئله اصلی مریوان، رفتن یا ماندن یک فرماندار نیست. مسئله این است که هیچ فرد، گروه یا حلقه‌ای نباید خود را فراتر از نظارت قانونی بداند و هیچ تصمیم مدیریتی نیز نباید تحت تأثیر فشارهای غیرشفاف و منافع خارج از مصالح عمومی اتخاذ شود.

اگر تغییر فرماندار حاصل ارزیابی کارشناسی و مدیریتی بوده، مسئولان استان باید دلایل و شاخص‌های این تصمیم را به‌صورت شفاف تبیین کنند. اگر هم در این فرآیند فشارهای بیرونی یا تعارض منافع نقش داشته‌اند، این موضوع باید با مستندات معتبر بررسی و نتیجه آن اعلام شود.

تغییر فرماندار نباید به معنای پایان بررسی مناسباتی باشد که احتمالاً در شکل‌گیری این تغییر نقش داشته‌اند. مردم مریوان حق دارند بدانند چه کسانی و با چه سازوکاری بر تصمیمات مهم شهرستان اثر می‌گذارند. مرز مریوان نیز نباید به عرصه‌ای تبدیل شود که منافع عمومی در سایه روابط غیرشفاف و نفوذ احتمالی گروه‌های خاص قرار گیرد.

اکنون نوبت دستگاه‌های نظارتی است که نشان دهند نظارت بر سلامت اداری و مقابله با فساد، تابع نام مدیران، جایگاه افراد و ملاحظات سیاسی نیست.

در مریوان، مسئله فقط تغییر یک فرماندار نیست؛ مسئله ضرورت شناسایی و پایان دادن به هرگونه مناسبات غیرشفافی است که ممکن است منافع عمومی را تحت‌الشعاع منافع فردی و گروهی قرار دهد.