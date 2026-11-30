هیچگاه دزد، راهزن و قطاعالطریق نیازی به وطن ندارند..!!/ دلشاد مجید
کردپرس
آن آدمهایی که زندگی، تاریخ، گذشته و آیندهشان سرشار از شکست، آدمکشی، اسیرکشی، غارتگری، دزدی، باجگیری و مزدوری بوده است، در درون خود احساس حقارت میکنند؛ و برای اینکه آن گذشته را پنهان کنند و تبدیل به قهرمان شوند، دست به مسائل بزرگ و سرنوشتساز ملت میزنند و آنها را مثل برگ قمار رو میکنند.. در آن لحظه، باخت را هم با عنوان پیروزی و بیباکی به خورد ما میدهند..
مشکل ما در اینجاست که نه از تاریخ خود آگاهیم، نه تاریخ خودمان را میخوانیم و نه به شکلی نقادانه تاریخ خودمان را بازنویسی میکنیم.. به همین دلیل، مدام همان تاریخ تکرار میشود؛ شکست پشت شکست به دنبال ما میآید و کلاهبردار پشت کلاهبردار دوباره سر بر میآورد.. چرا که تا از تاریخ آگاه نباشی و تاریخ نخوانی، نه میتوانی سیاست را بفهمی و نه میتوانی سیاستورزی کنی (چرا که تاریخ مادر سیاست است..)
ما هم همواره از ترس بقا، یا از ترس متهم شدن به خیانت، اجازه دادهایم هر دزد، راهزن و قطاعالطریق شلوارکُردیپوشی، به نام کُردایتی با ما کاسبی کند..!!
وقتی هم میمیرند، آنها را قهرمان و رهبر ملی میدانیم و برایشان مکتب و خطمشی میتراشیم و به عنوان مکتب فکری و رهبر معنوی قرارشان میدهیم.. بعدتر فرزندان و نسلهایشان با کت و شلوار میآیند و با همان تاریخ، دزدی، راهزنی و قطاعالطریقی را دوباره تکرار میکنند..!!
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