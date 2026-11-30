دلشاد مجید، روزنامه‌نگار و نویسنده کُرد اقلیم کردستان مقیم اروپا، در یادداشتی انتقادی به واکاوی چرخه تکرار شکست و سوءاستفاده از مسائل سرنوشت‌ساز در فضای سیاسی پرداخته و نسبت به «قهرمان‌سازی» از چهره‌های مسئله‌دار به نام کُردایتی هشدار داده است.