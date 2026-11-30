هم‌زمان با دیدارش با نخست‌وزیر عراق مطرح شد؛

شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش «نسل نو»، در دیدار با علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، وضعیت معیشتی شهروندان و پرونده‌های اقتصادی و سیاسی کشور را بررسی کرد؛ وی هم‌زمان در یادداشتی انتقادی، احزاب سنتی اقلیم کردستان را به «منفعت‌طلبی» و تغییر مواضع بر اساس ترازوی سود و زیان متهم کرد.