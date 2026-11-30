دیدار شاسوار عبدالواحد با علی فالح زیدی؛ انتقاد تند رهبر «نسل نو» از احزاب سنتی کُرد
به گزارش کردپرس به نقل از دفتر نخستوزیری عراق و رسانههای اقلیم کردستان، علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق، روز یکشنبه 29/ 11/ 2026 میزبان شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو بود.
بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیری عراق، در این دیدار طرفین مهمترین پروندههای اقتصادی و سیاسی در سطح ملی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. محورهای اصلی این گفتوگو به شرح زیر بوده است:
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بررسی وضعیت معیشتی و شرایط زندگی شهروندان عراقی در استانهای اقلیم کردستان و سایر استانهای عراق؛
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رایزنی درباره راهکارها و شیوههای حمایت از برنامههای توسعهای دولت در چارچوب حاکمیت ملی؛
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تأکید بر صیانت از ثروتهای ملی و تحقق مطالبات شهروندان.
انتقاد تند شاسوار عبدالواحد از احزاب سنتی کُرد
در همین حال و به گزارش پایگاه خبری «درەو»، شاسوار عبدالواحد در یادداشتی در شبکههای اجتماعی، به شدت از رفتار سیاسی احزاب سنتی اقلیم کردستان انتقاد کرد و نوشت: «غرور و تکبر آنها را از سلیمانیه دور کرد و منافع پس از سالها دوباره آنها را بازگرداند؛ آنچه دیروز محال بود، زمانی که محاسبات تغییر کرد و منافع با هم گره خورد، به امری عادی تبدیل شد.»
رئیس جنبش نسل نو با بیان اینکه هیچ عامل ثابتی جز «منافع» احزاب سنتی کُرد را کنار هم جمع نمیکند، تصریح کرد: «تنها ترازوی سود و زیان درباره مواضع آنها تصمیم میگیرد؛ اگر احساس کنند منافعشان در خطر است، به گفتوگو روی میآورند و با نرمش از آمادگی برای تفاهم و سازش سخن میگویند، اما به محض رفع خطر، دوستی به دشمنی، نرمش به خشونت و گفتوگو به تهدید تبدیل میشود.»
وی در ادامه افزود که این احزاب در تنگناها پرچم «یکپارچگی و اتحاد» را بالا میبرند، اما وقتی کارهایشان روبهراه میشود به محتوای همان شعارها طعنه میزنند. به گفته عبدالواحد، شعارها نزد این جریانها «گروگان لحظهها» و وعدهها «اسیر محاسبات» است و اصول و پرنسیپها در صورت تعارض با منافع، هیچ جایگاهی ندارند.
شاسوار عبدالواحد در پایان خطاب به افکار عمومی هشدار داد که فریب سخنان پرطمطراق این احزاب درباره گفتوگو و تفاهم را نخورند؛ چرا که به باور او، تنها مواضع واقعی عیار افراد را نشان میدهد و کردارها صادقتر از گفتارها هستند.
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