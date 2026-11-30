محمد حاجی محمود: نشست زیر فشار بغداد و واشنگتن بیاهمیت است؛ بستن مرزها خنجر بر پیکره اقلیم کردستان است
به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری «درەو»، محمد حاجی محمود، دبیرکل حزب سوسیال دموکرات کردستان، با انتشار پیامی به تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ از «گولهخانه»، به شدت از نشست میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در سلیمانیه و همچنین تصمیمات اخیر درباره گذرگاههای مرزی اقلیم انتقاد کرد.
وی با زیر سؤال بردن زمان و انگیزه این نشست نوشت: «آیا بهتر نبود دو سال پیش به خاطر منافع مردم کردستان با یکدیگر دیدار میکردید، نه امروز برای منافع حزبی و زیر فشار بغداد و علی زیدی؟»
حاجی محمود با بیان اینکه نشستی که زیر فشار نخستوزیر عراق و فرستاده دونالد ترامپ برگزار شود فاقد اهمیت است، افزود: «امروز با فشار آمریکا و زیدی، گذرگاههای مرزی پشته، بمو، طویله و شوشمی به دست خود کردها بسته میشود. در حقیقت این فشار آمریکاست بر دولت عراق و از سوی دیگر زیدی از ترس نیروهای حشد شعبی جرأت نمیکند به گذرگاههای جنوب و مرکز عراق دست بزند؛ بنابراین اقلیم کردستان را ضعیفتر و آسانتر دید و از طریق احزاب حاکم، گذرگاههای طویله و پشته را میبندد که در اصل فرمان و برنامه آمریکا علیه ایران است.»
دبیرکل حزب سوسیال دموکرات کردستان با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی شهروندان تصریح کرد که بزرگترین زیاندیده این تصمیم، مردم کردستان هستند: «در شرایطی که بنزین، گازوئیل، گاز و سوخت چند برابر گران شده، تمامی نیازهای مردم گران شده و برق به باری سنگین بر دوش شهروندان تبدیل شده است، تنها همین گذرگاههای مرزی باقی مانده بود که امیدی برای زندگی مردم ایجاد میکرد و هزاران خانوار از طریق آنها امرار معاش میکردند که اکنون همگی بیکار میشوند.»
وی با تأکید بر اینکه بسته شدن تمامی گذرگاهها یا بانکها هیچ زیان مالی متوجه حزب سوسیالیست نمیکند و حتی پیشتر چهار عضو این حزب را که در مرز باشماخ کارگری میکردند اخراج کردهاند، خاطرنشان کرد: «بستن گذرگاههای مرزی خنجری زهرآگین بر ستون فقرات اقلیم کردستان و کیان سیاسی آن است.»
محمد حاجی محمود در پایان ضمن درخواست از مردم کردستان برای نپذیرفتن این اقدامات، ابراز امیدواری کرد که اتحادیه میهنی و حزب دموکرات موضعی ملی و میهنی اتخاذ کنند و تسلیم فشارها و خدمت به مقامات بغداد نشوند. وی در این باره به پایداری حوثیهای یمن اشاره کرد و گفت که آنها با کمترین امکانات اما با ارادهای مستحکم از خود دفاع میکنند و پیروز میشوند.
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