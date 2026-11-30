واکنش تند دبیرکل حزب سوسیال دموکرات کردستان به تحولات اخیر؛

محمد حاجی محمود، دبیرکل حزب سوسیال دموکرات کردستان، در یادداشتی انتقادی نسبت به نشست اخیر حزب دموکرات و اتحادیه میهنی واکنش نشان داد و تأکید کرد که گردهمایی زیر فشار نخست‌وزیر عراق و فرستاده آمریکا هیچ اهمیتی ندارد و بستن گذرگاه‌های مرزی اقلیم با ایران به زیان معیشت مردم کردستان تمام می‌شود.