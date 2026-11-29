سرویس کردستان - فرماندار سنندج، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در حوزه منابع طبیعی و کشاورزی گفت: تا زمانی که مدیریت خاک از مدیریت منابع آب جدا باشد و تصمیم گیری درباره منابع آبی استان متناسب با ظرفیت ها و نیازهای منطقه انجام نشود، نمی توان انتظار تحول اساسی در بخش کشاورزی کرد.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در همایش روز جهانی خاک در سنندج، با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی درباره حفاظت از خاک اظهار کرد: نام گذاری روز جهانی خاک فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه این سرمایه حیاتی و مسائل مرتبط با آن در حوزه های کشاورزی، محیط زیست، امنیت غذایی و مدیریت شهری است.

وی افزود: تجربه سال های اخیر نشان داده است که تأمین پایدار غذا و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه، از ضرورت های اساسی کشور است و باید قدردان تلاش کشاورزان و کارشناسانی باشیم که برای جلوگیری از بروز مشکل در امنیت غذایی جامعه تلاش می کنند.

سجادی با اشاره به جایگاه تاریخی زمین و خاک در شکل گیری تمدن های بشری تصریح کرد: اهمیت خاک و زمین موضوعی تازه نیست و از گذشته های دور، زمین به عنوان منبع تولید غذا و ثروت، نقشی تعیین کننده در شکل گیری جوامع و تمدن ها داشته است. در فرهنگ ایران باستان نیز با برگزاری آیین هایی همچون اسفندگان، احترام به زمین، زایش و طبیعت جایگاه ویژه ای داشته است.

فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت احیای این پیشینه فرهنگی گفت: حفاظت از خاک صرفاً با توصیه های کارشناسی و برگزاری همایش محقق نمی شود؛ بلکه نیازمند نهادینه کردن فرهنگ احترام به زمین، آب، تولید و کشاورزی در جامعه است. این فرهنگ باید در خانواده، نظام آموزشی، مدیریت شهری و برنامه های توسعه ای مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به چالش های مدیریت منابع آب و خاک در استان کردستان بیان کرد: استان کردستان و به ویژه شهرستان سنندج از ظرفیت های قابل توجهی در حوزه زمین و کشاورزی برخوردارند، اما تاکنون به اندازه ظرفیت های موجود و حق کشاورزان از این منابع استفاده نشده است. مدیریت منابع خاک باید در پیوند مستقیم با مدیریت منابع آب باشد و تصمیم گیری درباره تخصیص و بهره برداری از منابع آبی نیز باید با توجه به نیازها و ظرفیت های استان انجام شود.

سجادی همچنین با بیان اینکه اهمیت خاک به بخش کشاورزی محدود نمی شود، افزود: در مدیریت شهری نیز خاک و زمین از عناصر حیاتی به شمار می روند. حفاظت از فضاهای سبز، پارک ها و عرصه های طبیعی و توجه به ملاحظات زیست محیطی در توسعه شهری و ساخت وسازها، از موضوعاتی است که باید در برنامه ریزی های شهری جدی گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات فرمانداری سنندج در حمایت از بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته سهم اعتبارات اختصاص یافته به پروژه های جهاد کشاورزی در کمیته برنامه ریزی شهرستان محدود بود، اما امسال حدود هشت درصد از اعتبارات کل شهرستان به پروژه های پیشنهادی این بخش اختصاص یافته است.

فرماندار سنندج ادامه داد: بخش قابل توجهی از این اعتبارات به موضوعاتی همچون اصلاح الگوی کشت، بهبود شیوه های آبیاری و برنامه های آموزشی اختصاص پیدا کرده است تا زمینه بهره وری بیشتر از منابع و حمایت مؤثرتر از کشاورزان فراهم شود.

سجادی با اشاره به تجربه سنتی توزیع آب در روستاهای کردستان نیز گفت: در شیوه های قدیمی آبیاری، معمولاً میزان تخصیص آب بر اساس مقدار زمین کشاورزی تعیین می شد، اما در برخی مناطق برای جبران محدودیت دسترسی کشاورزان واقع در انتهای مسیر جوی، سهم بیشتری از آب به آنان اختصاص می دادند. این شیوه را می توان نمونه ای از توجه به عدالت در توزیع منابع دانست؛ رویکردی که نشان می دهد مدیریت منابع باید علاوه بر ضوابط، شرایط و موقعیت بهره برداران را نیز در نظر بگیرد.

وی با قدردانی از تلاش کشاورزان، کارشناسان و مدیران حوزه جهاد کشاورزی تأکید کرد: حل مسائل بخش کشاورزی نیازمند نگاه علمی، برنامه ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه های مسئول است و امیدواریم با هم افزایی و استفاده از ظرفیت کارشناسان و فعالان این حوزه، گام های مؤثری برای بهبود مدیریت منابع آب و خاک و توسعه کشاورزی شهرستان سنندج برداشته شود.