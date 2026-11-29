سرویس کردستان - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان از کاهش ۹ درصدی پرونده های سرقت در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت اقدامات متعددی برای مقابله با جرایم، ارتقای آگاهی های حقوقی و کاهش آسیب های اجتماعی در استان انجام شده است.

به گزارش کرد پرس، بهادر اسدی در تشریح عملکرد هشت ماهه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان به خبرنگاران، گفت: تعداد پرونده های سرقت در هشت ماهه امسال به ۱۱ هزار و ۴۱۳ فقره رسید که در مقایسه با ۱۲ هزار و ۵۴۸ پرونده مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۹ درصدی داشته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیشگیری از سرقت افزود: تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعاتی سارقان، توسعه نظارت های میدانی، بازدیدهای مشترک از مراکز خرید و فروش ضایعات و اموال دست دوم، ساماندهی واحدهای صنفی مرتبط و استفاده از ظرفیت مشارکت های مردمی از جمله برنامه های اجراشده در این حوزه بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در شناسایی و پیشگیری از جرایم بیان کرد: در هشت ماهه امسال ۷۱۹ گزارش مردمی در سامانه سجام ثبت شده که از این تعداد، ۸۰ گزارش برای رفع نقص به گزارش دهندگان بازگردانده شده و ۱۸۸ گزارش نیز به دستگاه های مرتبط ارجاع شده است؛ ۴۷ مورد از گزارش ها نیز به نتیجه رسیده است.

افزایش آموزش های حقوقی و پیشگیرانه در مدارس و مساجد

اسدی با اشاره به برنامه های آموزشی این معاونت گفت: در قالب طرح قاضی مدرسه، ۳۳ کارگاه آموزشی در مدارس استان برگزار شد و یک هزار و ۹۸۰ دانش آموز مقاطع اول و دوم متوسطه از آموزش های حقوقی و پیشگیرانه بهره مند شدند.

وی افزود: همچنین در قالب طرح «هر مسجد، یک حقوقدان»، ۱۲ کارگاه آموزشی با حضور وکلا، قضات و استادان دانشگاه در مساجد سنندج برگزار شد که طی آن بیش از ۸۰۰ نفر از شهروندان آموزش های حقوقی دریافت کردند و به ۷۵ نفر نیز مشاوره حقوقی رایگان ارائه شد.

وی ارسال هشت محتوای پیامکی پیشگیرانه برای یک میلیون و ۸۴۳ هزار نفر از شهروندان را از دیگر اقدامات این معاونت در راستای افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد.

حمایت از زنان، خانواده ها و دانش آموزان آسیب پذیر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به فعالیت دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده در استان اظهار کرد: ۱۴ دفتر حمایت از حقوق زنان و خانواده در حوزه های قضایی استان فعال است که در هشت ماهه امسال ۹۶۰ اقدام حمایتی در این دفاتر انجام شده است.

اسدی ارائه مشاوره های حقوقی و روان شناختی، خدمات مددکاری اجتماعی، معرفی افراد نیازمند حمایت به مراکز دولتی و غیردولتی، پیگیری امور حقوقی زنان و کودکان و حمایت از خانواده های آسیب پذیر را از جمله خدمات این دفاتر برشمرد.

وی همچنین از ارائه حمایت های حقوقی و قضایی به ۱۰ دانش آموز ارجاع شده از طریق طرح نماد خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت آموزش و پرورش و دستگاه های مرتبط، مراحل غربالگری، شناسایی، آموزش، توانمندسازی و مداخله حمایتی برای دانش آموزان در معرض آسیب را دنبال می کند.

ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

اسدی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اجرای کامل این قانون نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی، پیشگیری از جعل و کلاهبرداری و ساماندهی معاملات املاک دارد و می تواند از شکل گیری بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی جلوگیری کند.

وی با اشاره به لزوم آگاهی بخشی درباره اسناد مالکیت سبزرنگ صادرشده از سال ۱۴۰۳ افزود: معاملات مربوط به این اسناد باید مطابق قانون و از طریق دفاتر اسناد رسمی و سامانه های قانونی انجام شود و تنظیم قولنامه عادی برای این معاملات می تواند مشکلات حقوقی جدی برای طرفین ایجاد کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان ادامه داد: در هشت ماهه امسال ۱۱۵ بازدید از بنگاه های مشاور املاک انجام شده و آموزش و ساماندهی فعالیت این واحدها و اتصال آنها به سامانه های قانونی از جمله کاتب و خودنویس در دستور کار قرار دارد.

برگزاری ۱۷ جلسه شورای پیشگیری از جرم در شهرستان ها

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیشگیری از خشونت و نزاع گفت: در هشت ماهه امسال ۱۷ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان های استان برگزار شده و ۳۲ هزار و ۳۰۰ پیامک با موضوع کنترل خشم، پرهیز از درگیری و پیشگیری از نزاع برای شهروندان ارسال شده است.

اسدی همچنین از برگزاری جلسات استانی برای شناسایی راهکارهای پیشگیری از جرایم در شرایط بحران خبر داد و افزود: تقسیم کار میان دستگاه های مسئول و تقویت هماهنگی بین بخشی از محورهای این برنامه ها بوده است.

وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا نیز گفت: شناسایی موانع و نارسایی های فرآیند ثبت و ترخیص کالا در گمرکات استان، پیگیری اتصال سامانه ها و تجهیزات نظارتی و تقویت هماهنگی دستگاه های مسئول برای مقابله با شبکه های سازمان یافته قاچاق از جمله اقدامات انجام شده در این بخش است.

ضرورت توسعه مجازات های جایگزین حبس

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت های قانونی مجازات های جایگزین حبس اظهار کرد: استفاده هدفمند از این مجازات ها می تواند در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکبان جرایم مؤثر باشد.

اسدی افزود: برگزاری نشست های آموزشی و توجیهی برای قضات و تبیین ظرفیت های قانونی مجازات های جایگزین حبس از برنامه های مورد تأکید این معاونت است.

وی همچنین از فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در حوزه های قضایی استان خبر داد و گفت: این دفاتر با هدف شناسایی و پیگیری آسیب های متوجه کودکان و نوجوانان و هماهنگی با دستگاه های حمایتی، خدمات لازم را به افراد نیازمند ارائه می کنند.