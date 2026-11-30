گزارش «الحره» از نگرانی اقلیم کردستان بابت تکرار تجربه «قسد»؛ رصد دقیق عراق توسط تام باراک
به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری «درەو» و گزارش وبسایت آمریکایی «الحره»، ماهها پس از توافق مربوط به ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک «قسد» در نهادهای دولتی سوریه و تحویل میادین نفتی و گذرگاههای مرزی تحت کنترل این نیروها به دمشق، اقلیم کردستان عراق نیز با درخواستهای مشابهی از سوی بغداد مواجه شده است؛ موضوعی که به گفته این گزارش، در سایه نشانههای تغییر موضع آمریکا نسبت به روابط دولت فدرال و اقلیم شکل گرفته است.
بر اساس گزارش این رسانه آمریکایی، تصمیمهای علی زیدی، نخستوزیر عراق، برای انتقال مدیریت نفت و گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان به نهادهای فدرال، نگرانیهایی را درباره احتمال تکرار تجربه سوریه در کردستان ایجاد کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که این نگرانیها بهویژه پس از اعلام حمایت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از تلاشهای زیدی برای اعمال حاکمیت دولت در سراسر عراق و در شرایطی تشدید شده که تام باراک، فرستاده آمریکا که سرپرستی توافق ادغام قسد را بر عهده داشت، پرونده عراق را نیز از نزدیک زیر نظر دارد.
در همین راستا، عبدالامیر تعیبان، مشاور نخستوزیر عراق، با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای کنترل گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان، اظهار داشت که یک روند و جهتگیری بینالمللی برای تقویت بغداد وجود دارد.
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