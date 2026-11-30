پایگاه خبری آمریکایی «الحره» در گزارشی مدعی شد که پس از توافق ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در ساختار دولت سوریه و واگذاری میادین نفتی و گذرگاه‌های مرزی، اکنون بغداد نیز مطالبات مشابهی را متوجه اقلیم کردستان کرده و هم‌زمان تام باراک، ناظر پرونده قسد، تحولات عراق را از نزدیک دنبال می‌کند.