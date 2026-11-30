قیس خزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق، در همایش رهبری‌های دانشجویی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون اساسی و بازگرداندن امور به مسیر صحیح پس از ۲۳ سال، خواستار پایان دادن به آنچه «بهره‌برداری و تصرف ثروت کشور به زیان مردم عراق از جمله مردم کردستان» خواند، شد.

به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری «درەو»، قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق، در کانون رهبری‌های دانشجویی که توسط دفتر دانشجویی وابسته به جنبش «صادقون» برگزار شد، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره مسائل قانون اساسی، اختیارات دولت فدرال و روابط با اقلیم کردستان پرداخت.

خزعلی در این نشست اظهار داشت که وضعیت ایجادشده پس از سال ۲۰۰۳ با حمایت‌های خارجی در شرایطی خاص، وضعیتی نامناسب و نادرست بوده و اکنون زمان آن رسیده که پس از ۲۳ سال این روند اصلاح شود، امور به مسیر درست بازگردد و قانون اساسی به شکل صحیح اجرا شود. وی همچنین با لحنی انتقادی گفت: «بس است بهره‌برداری و سرقت ثروت کشور به حساب منافع کل ملت عراق، از جمله ملت کرد ما در کردستان.»

دبیرکل عصائب اهل الحق با اشاره به اینکه هیچ مشکلی با مردم کردستان وجود ندارد، مدعی شد که برخی منافع شخصی و سیاسی تلاش می‌کنند این مسائل را به عنوان یک «مسئله ملی» مطرح کنند و این‌گونه القا نمایند که ارتش عراق با وجود قانون اساسی و نهادهای رسمی، برای اشغال یا تصرف کردستان وارد عمل شده است.

وی با تأکید بر اینکه خواسته دولت و نیروهای ملی، اجرای عادلانه نظام فدرالی است، خطاب به مقامات اقلیم کردستان گفت: «نظام فدرالی را آن‌گونه که در هر جای دنیا وجود دارد اجرا کنید؛ در هیچ نظام فدرالی در جهان چنین چیزی نیست که بگویید شما حق دارید اما هیچ وظیفه یا تعهدی بر عهده شما نیست.» خزعلی افزود که هر کس مدعی است به قانون اساسی پناه می‌برد، باید به تمام مفاد آن تمسک جوید و یادآور شد که مرجع تفسیر متون قانون اساسی در زمان اختلاف، دادگاه فدرال است.

از دیگر محورهای مطرح‌شده توسط خزعلی در این سخنرانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: