وزیر کشاورزی اقلیم کردستان اعلام کرد تولید سالانه تخم‌مرغ و مرغ در اقلیم بیش از نیاز داخلی است و دولت فدرال عراق باید به جای تسهیل واردات، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.

به گزارش کردپرس، بیگرد طالبانی، وزیر کشاورزی و منابع آب اقلیم کردستان، در اعتراض به تصمیم نخست‌وزیر عراق برای به تعویق انداختن دریافت مالیات و عوارض گمرکی بر تخم‌مرغ و مرغ وارداتی، دو نامه اعتراضی به علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، ارسال کرد و خواستار بازنگری فوری در این تصمیم شد.

طالبانی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی اعلام کرد که بخش طیور اقلیم کردستان در نتیجه برنامه‌های کشاورزی به مرحله خودکفایی و تولید مازاد رسیده است. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی وی، ۵۹ پروژه تولید تخم‌مرغ خوراکی سالانه بیش از ۴.۸ میلیارد تخم‌مرغ تولید می‌کنند، در حالی که نیاز داخلی اقلیم حدود ۱.۸ میلیارد تخم‌مرغ است.

همچنین بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ پروژه پرورش مرغ گوشتی سالانه بیش از ۴۵۰ هزار تن مرغ تولید می‌کنند، در حالی که نیاز اقلیم حدود ۱۵۰ هزار تن اعلام شده است. وزیر کشاورزی اقلیم گفت این آمار نشان می‌دهد تولید داخلی نه‌تنها نیازهای اقلیم را تأمین می‌کند، بلکه ظرفیت تأمین نیاز سراسر عراق را نیز دارد.

به گفته او، حذف مالیات از محصولات وارداتی، بازار تولید داخلی را تحت فشار قرار داده، خسارت مالی سنگینی به بخش طیور وارد می‌کند و ده‌ها هزار فرصت شغلی را در معرض خطر قرار می‌دهد. طالبانی در دو نامه اعتراضی خود از دولت فدرال خواست به جای اجرای این تصمیم، از تأمین‌کنندگان خوراک دام و طیور و مرغداری‌ها حمایت کند و امکان انتقال آسان مازاد تولید اقلیم کردستان به تمامی استان‌های عراق را فراهم سازد.

پیش از این، دفتر نخست‌وزیر عراق اعلام کرده بود که علی فالح زیدی دستور به تعویق انداختن دریافت مالیات و عوارض گمرکی بر تخم‌مرغ، مرغ و گوشت حیوانات زنده وارداتی داده است.