ادعای دریافت وجه از خانوارهای روستایی با دستگاه کارت‌خوان توسط افراد منتسب به بخشداری مرکزی مریوان، پرسش‌های جدی درباره نحوه نظارت بر عملکرد مجموعه مدیریتی شهرستان ایجاد کرده است؛ مطالبه افکار عمومی این است که دستگاه متولی در این باره شفاف سازی کند.

به گزارش کرد پرس، بر اساس مستندات و گزارش‌های دریافتی، در جریان آنچه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ در بخش مرکزی شهرستان مریوان عنوان شده، افرادی با معرفی بخشداری مرکزی به تعدادی از روستاها مراجعه کرده و ضمن جمع‌آوری اطلاعات خانوارها، با استفاده از دستگاه کارت‌خوان از شهروندان و روستاییان وجه دریافت کرده‌اند.

این موضوع در حالی مطرح است که بخشدار مرکزی مریوان پیش‌تر در جلسه‌ای با دهیاران روستاهای تابعه، از اعزام افراد برای انجام آمارگیری خبر داده بود.

روستاهای سلسی سفلی، سلسی علیا، رشه‌ده، پیله، ویسه و سیاناو از جمله مناطقی هستند که نام آن‌ها در گزارش‌های مربوط به این موضوع مطرح شده است.

اکنون پرسش اصلی این است که اگر این اتفاق افتاده این فعالیت‌ها با چه مجوزی انجام شده، دریافت وجه از مردم بر اساس کدام دستورالعمل بوده و مسئولیت نظارت بر عملکرد افراد اعزام‌شده بر عهده چه نهادی است؟

دستگاه متولی سرشماری در استان به‌عنوان مرجع نظارت بر عملکرد مجموعه و فرمانداری‌های تابعه، باید درباره ابعاد این موضوع شفاف‌سازی کنند.

افکار عمومی انتظار دارد مجموعه بازرسی استانداری و سایر دستگاه های نظارتی به‌صورت مستقیم به این پرونده ورود کرده و به پرسش‌های زیر پاسخ دهند:

۱. آیا اعزام افراد از سوی بخشداری مرکزی مریوان برای جمع‌آوری اطلاعات و دریافت وجه، دارای مجوز رسمی بوده است؟

۲. مبالغ دریافت‌شده از روستاییان به چه حسابی واریز شده و صاحب دستگاه کارت‌خوان مورد استفاده چه کسی است؟

۳. آیا دستگاه های متولی از این روند اطلاع داشته‌اند؟

۴. مسئولیت نظارت بر عملکرد بخشدار مرکزی و کارکنان اعزام‌شده بر عهده کدام مقام بوده است؟

۵. چه نهادی بر نحوه جمع‌آوری، ثبت و نگهداری اطلاعات خانوارهای روستایی نظارت داشته است؟

موضوع صرفاً دریافت مبالغی از چند خانوار روستایی نیست؛ مسئله اصلی، شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی، رعایت حقوق شهروندان و پاسخگویی مسئولانی است که در برابر عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود مسئولیت نظارتی دارند.

ضروری است نتیجه بررسی‌ها به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد و در صورت اثبات دریافت غیرقانونی وجه، مبالغ دریافتی به صاحبان آن بازگردانده شود.