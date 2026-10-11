علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، از آغاز طرح «یک میلیون قطعه زمین» در کربلا خبر داد و گفت خانواده‌های فاقد خانه، زمین دریافت کرده و دولت در ساخت مسکن به آن‌ها کمک خواهد کرد.

به گزارش کردپرس، علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، در بیانیه‌ای رسمی از استان کربلا، طرح مسکن با عنوان «یک میلیون قطعه زمین؛ ابتکار وطن» را اعلام کرد.

بر اساس این طرح، هر خانواده‌ای که مالک خانه شخصی نباشد، یک قطعه زمین دریافت می‌کند و دولت در روند ساخت‌وساز نیز از آن‌ها حمایت خواهد کرد تا شهروندان از فشار هزینه‌های اجاره مسکن رهایی یابند. زیدی تأکید کرد اجرای این طرح هیچ هزینه‌ای بر بودجه عمومی تحمیل نمی‌کند و زمین‌های واگذارشده به‌صورت سازمان‌یافته به خدمات اساسی مورد نیاز مجهز خواهند شد.

پس از کربلا، استان نجف دومین مقصد اجرای این طرح خواهد بود و در ادامه، استان نینوا و سایر استان‌های عراق نیز تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت.