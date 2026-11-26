در دیدار با سفیر ایتالیا در عراق

مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، در دیدار با سفیر ایتالیا در عراق با اشاره به تنش‌های اخیر میان اربیل و بغداد و تصمیم نظامی اخیر دولت فدرال، تأکید کرد اقلیم کردستان با هیچ تصمیمی که خارج از چارچوب قانون اساسی باشد، تعامل نخواهد کرد و هیچ طرفی حق ندارد با ذهنیت انکارگرایانه، اراده خود را بر مردم کردستان تحمیل کند.

بە گزارش کردپرس مسعود بارزانی روز چهارشنبه 25/ 11/ 2026 در پیرمام از نیکولو فونتانا، سفیر ایتالیا در عراق و توماسو سانسونه، سرکنسول این کشور در اربیل استقبال کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات و اختلافات میان اربیل و بغداد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بارزانی در ارتباط با تصمیم نظامی اخیر دولت فدرال عراق تأکید کرد که قانون اساسی حدود اختیارات طرف‌ها را مشخص کرده است و اقلیم کردستان با هیچ تصمیمی که خارج از چارچوب قانون اساسی اتخاذ شده باشد، تعامل نخواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌ها برای حل‌وفصل اختلافات، اظهار داشت هیچ طرفی حق ندارد با ذهنیت انکارگرایانه، اراده خود را بر مردم کردستان تحمیل کند.

در مقابل، سفیر ایتالیا نیز حمایت کشورش از اقلیمی قدرتمند و متحد را مورد تأکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد اختلافات میان اربیل و بغداد از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل شود.