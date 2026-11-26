سرویس آذربایجان غربی- رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی از افزایش شمار مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی مشکوک و دست‌ساز در این شهرستان به ۲۰ نفر خبر داد و گفت: تاکنون ٣ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش کردپرس، حمیدرضا عمرانی با هشدار نسبت به پیامدهای مرگبار مصرف مشروبات الکلی مشکوک و دست‌ساز، اظهار کرد: افزایش شمار مسمومان در شهرستان نگران‌کننده بوده و ضروری است شهروندان هشدارهای حوزه سلامت را جدی بگیرند.

عمرانی با تشریح آخرین وضعیت مسمومان افزود: تاکنون ۲۰ نفر در شهرستان خوی بر اثر مصرف مشروبات الکلی مشکوک و دست‌ساز دچار مسمومیت شده‌اند و متأسفانه ٣ نفر از آنان جان خود را از دست داده و ٧ نفر نیز به دلیل شدت مسمومیت در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

وی با ابراز نگرانی از احتمال افزایش شمار مسمومان تصریح کرد: تمامی افرادی که از این مشروبات مصرف کرده‌اند، حتی در صورت نداشتن علائم ظاهری مسمومیت، باید بدون فوت وقت به نزدیک‌ترین بیمارستان مراجعه کنند تا اقدامات تشخیصی و درمانی لازم برای آنان انجام شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی با اشاره به خطرات ناشی از مسمومیت با متانول بیان کرد: علائم مسمومیت با این ماده سمی ممکن است با تأخیر ظاهر شود؛ بنابراین نداشتن علائم اولیه به معنای مصونیت فرد از خطر مسمومیت نیست.

عمرانی ادامه داد: تأخیر در مراجعه به مراکز درمانی و آغاز روند درمان می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری همچون اختلالات بینایی، نابینایی، نارسایی کلیوی و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.

وی از شهروندان خواست ضمن خودداری جدی از مصرف مشروبات الکلی، نسبت به اطلاع‌رسانی به اطرافیان و افرادی که احتمال مصرف این نوشیدنی‌ها را دارند، اقدام کنند تا از افزایش شمار مسمومان و وقوع موارد جدید مرگ‌ومیر جلوگیری شود.

گفتنی است؛ موج قربانی گرفتن مشروبات الکلی دست ساز در ایران تا کنون در چندین استان کشور به راه افتاده و طبق اعلام رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از مسمومیت بیش از ٣٦٠ نفر و جان‌باختن ١٦ نفر بر اثر مصرف الکل در ٥ شهر کشور خبر داده است/.