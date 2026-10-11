کشف ٢ کیلوگرم کوکائین در میاندوآب

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف 2 کیلوگرم ماده مخدر کوکائین در عملیات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان میاندوآب و دستگیری 2 متهم در این خصوص خبر داد.

به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان میاندوآب، انتقال محموله مواد مخدر در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان میاندوآب شناسایی و عملیات برای متوقف کردن خودروهای مورد نظر اجرا شد.

او افزود: در جریان این عملیات، مأموران موفق شدند 2 کیلوگرم کوکائین را از دو دستگاه خودرو کشف و 2 متهم را در این خصوص دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر،خاطرنشان کرد: مبارزه هوشمندانه و مستمر با سوداگران مرگ و برخورد قانونی با عوامل قاچاق مواد مخدر، از اولویت ‌های انتظامی استان است.

سردار سلمانی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و اطلاع از فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، موضوع را از طریق شماره 110 مرکز فوریت ‌های پلیسی اطلاع دهند و برای ارائه پیشنهاد ها، انتقاد ها و بیان دیدگاه ‌های خود درباره عملکرد پلیس، با سامانه 197 تماس بگیرند.