سرویس آذربایجان غربی- دبیر اجرایی دومین نمایشگاه گروهی عکس «وێنا» گفت: ​دومین نمایشگاه گروهی عکس «وێنا ۲» با موضوع «مهاباد زیبا» در این شهرستان برگزار می‌شود و از همه عکاسان و علاقه‌مندان برای ارسال اثر دعوت می شود.

به گزارش کردپرس، هرمان وطمانی با اشاره به فراخوان دومین نمایشگاه گروهی عکس «وێنا» اظهار کرد: محورهای نمایشگاه شامل ٣ بخش معرفی فرهنگ بومی و زندگی روزمره مردم مهاباد، دوم طبیعت، مناظر و جاذبه‌های گردشگری مهاباد و سوم معماری تاریخی و مدرن شهر مهاباد است.

او افزود: تعداد آثار ارسالی در هر بخش حداکثر ۳ عکس است و اصالت و قوانین کپی‌رایت آثار بر عهده ارسال‌کننده بوده و هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه نمایشگاه نخواهد بود.

وطمانی با بیان اینکه شرکت برای عموم آزاد است، ادامه داد: آثاری پذیرفته خواهند شد که تاکنون در فضای مجازی منتشر نشده و در محدوده جغرافیایی مهاباد به ثبت رسیده باشند.

او در مورد مشخصات آثار ارسانی هم گفت: اندازه آثار باید ۶۰۰۰×۴۰۰۰ پیکسل با فرمت JPEG و رزولوشن حداقل ۲۴۰ و بدون امضای عکاس و هرگونه نشانه تصویری باشند.

دبیر اجرایی دومین نمایشگاه گروهی عکس «وێنا» گفت: زمان ارسال آثار٥ تا ۱۵ آذرماه و داوری آثار هم ۱۵ تا ۲۵ آذرماه خواهد بود.

وطمانی اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه:۱ تا ۷ دی‌ماه است و از همه عکاسان و علاقه‌مندان برای ارسال اثر دعوت می‌شود تا آثار خود را به نشانه الکترونیکی festival.haje@gmail.com ارسال کنند در همین راستا شماره تماس: ٠٩١٢٠٥٩٤٨٠٨ برای دریافت اطلاعات بیشتر آماده پاسخگویی است.