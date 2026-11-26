جهت‌گیری گفتمان سیاسی اقلیم کردستان و بغداد در قبال یکدیگر تغییر کرده و اوضاع به سمت تنش و پیچیدگی پیش می‌رود. به‌ویژه فضای سیاسی بغداد، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات را وادار کرده است با وجود تمام اختلافاتشان، بیانیه‌ای مشترک صادر کنند.

کردپرس

هفته گذشته، در اوج اختلافات میان گروه‌های شبه‌نظامی و زیدی بر سر منطقه جرف‌الصخر، وضعیت را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله به دو مرحله تقسیم کردم؛ مرحله نخست جرف‌الصخر و مرحله دوم اقلیم کردستان بود. تحولات مرتبط با اقلیم زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، خود را نشان دادند.

پیش از آنکه به این پرسش پاسخ دهم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است و برنامه‌ها از چه زمانی در بغداد طراحی شده‌اند، لازم می‌دانم به مجموعه‌ای از اتفاقات دیگر که طی روزهای گذشته رخ داده‌اند اشاره کنم. وضعیت کنونی بی‌سابقه نیست.

زمانی که زیدی به جرف‌الصخر حمله کرد، واشنگتن از او خواست در قبال اقلیم کردستان نرمش بیشتری نشان دهد؛ اما پس از آن، تام باراک با کاخ سفید تماس گرفت و موافقت آنها را با اقدامات پیگیرانه زیدی علیه اقلیم کردستان جلب کرد.

سپس فالح فیاض با پیامی به اقلیم کردستان آمد تا با بارزانی دیدار کند؛ اما بارزانی خواسته‌های بغداد را رد کرد. در همان زمان، تماس تلفنی میان بارزانی و زیدی با حضور فالح فیاض برقرار شد.

بارزانی خواستار در نظر گرفتن تفاوت شرایط و واقعیت اقلیم کردستان شد؛ اما زیدی این موضوع را نپذیرفت و اشاره کرد که او قانون اساسی را اجرا می‌کند و هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون اساسی انجام نمی‌دهد. به همین دلیل، این تماس بدون نتیجه پایان یافت.

زیدی در نشست‌های خصوصی خود نیز این موضوع را مطرح کرده است که قصد ندارد بار دیگر نخست‌وزیر شود و نیازی به جلب رضایت و ملاحظه‌کاری در برابر طرف‌های مختلف ندارد. همچنین اشاره کرده است که خود از فضای تجارت آمده و از جزئیات وضعیت آگاه است؛ بنابراین با جدیت و بدون ملاحظه‌کاری برای اجرای دستورکار و برنامه‌هایش تلاش می‌کند.

خواسته دولت عراق، بازگرداندن مناطقی و چاه‌های نفتی است که تا پیش از سال ۲۰۰۳ تحت کنترل دولت عراق قرار داشتند. این موضوع چاه‌های نفتی صفیه، خورمله و کورمور را نیز دربرمی‌گیرد. علاوه بر این، بغداد خواستار در اختیار گرفتن کنترل پرونده نفت است.

مالیات، گمرک و نظارت بر این پرونده‌ها نیز از دیگر خواسته‌های دولت عراق است. به عبارت دیگر، عراق خواهان در اختیار گرفتن تمام پرونده‌هایی است که بر اساس قانون اساسی باید تحت اختیار دولت مرکزی باشند. در مرحله بعد، فشارها نیروهای پیشمرگه را نیز دربرخواهد گرفت.

بدون تردید اقلیم کردستان و به‌طور مشخص حزب دموکرات با خواسته‌های بغداد موافق نیستند؛ ازاین‌رو تنش شکل خواهد گرفت. این تنش ممکن است به استفاده از زور برای کنترل چاه‌های نفتی یا ارجاع پرونده به دادگاه فدرال منجر شود.

هرچند زیدی وعده داده است که پرداخت حقوق اقلیم را از اختلافات مستثنا کند، اما اگر اوضاع پیچیده شود، چندین گزینه مطرح خواهد شد؛ از جمله استفاده از بودجه به‌عنوان ابزار فشار، یا ارسال سهم بودجه یک منطقه و متوقف کردن سهم منطقه‌ای دیگر.

بنابراین، اکنون در آغاز شکل‌گیری تنش‌ها قرار داریم. پیش‌بینی نتیجه این وضعیت، که چندان دور نیست، دشوار است و احتمال دستیابی به توافق نیز وجود دارد.

اما درباره این پرسش که برنامه‌ها از چه زمانی در بغداد طراحی شده‌اند:

این برنامه‌ها از زمان برگزاری همه‌پرسی و در دوره‌ای طراحی شده‌اند که دستورکارهای ایران و ترکیه در این زمینه با یکدیگر همسو شدند؛ اما به دلیل اختلافات داخلی میان شیعیان و تحولات سال‌های پس از همه‌پرسی، اجرای این برنامه‌ها به تعویق افتاد.

اگر به صفحه فیس‌بوک من در دوران برگزاری همه‌پرسی مراجعه کنید، می‌بینید که در آن زمان به وقوع همین اتفاقاتی اشاره کرده بودم که اکنون در حال رخ دادن هستند.

بغداد در حال اعمال فشار است و اکنون نیز بهترین زمان برای این فشارهاست؛ چراکه اقلیم کردستان در وضعیت ضعف قرار دارد، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات با یکدیگر اختلاف دارند و ما فاقد دولت و پارلمان هستیم.

به همین دلیل، اگر توافقی حاصل شود و دولت اقلیم تشکیل شود، ممکن است اقلیم بتواند فشارها را بهتر تحمل کند. در غیر این صورت، بغداد آنها را بیش از پیش پراکنده خواهد کرد و هر خواسته‌ای داشته باشد، بر آنها تحمیل خواهد کرد.