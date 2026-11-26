احمد ملا طلال، روزنامه‌نگار عراقی، مدعی شد فالح فیاض در جریان سفر اخیر خود به اقلیم کردستان، نسخه‌ای از بیانیه و تصمیمات علی زیدی را که به امضای نخست‌وزیر عراق رسیده بود، چند روز پیش از انتشار رسمی به مسعود بارزانی تحویل داده است؛ ادعایی که با اظهارات پیشین مسرور بارزانی درباره غافلگیری اقلیم از محتوای بیانیه بغداد در تضاد است.

به گزارش کردپرس، احمد ملا طلال، روزنامه‌نگار سرشناس عراقی، مدعی شد فالح فیاض، رئیس سازمان حشد شعبی، در جریان سفر اخیر خود به اقلیم کردستان، چند روز پیش از انتشار بیانیه رسمی دولت عراق، تمامی تصمیمات علی زیدی، نخست‌وزیر این کشور، را به مسعود بارزانی تحویل داده بود.

ملا طلال اعلام کرد جای تعجب و شگفتی اقلیم کردستان از تصمیمات علی زیدی چیست؛ درحالی‌که فالح فیاض هنگام سفر به اقلیم و دیدار با مسعود بارزانی، با حضور فؤاد حسین، نسخه‌ای از بیانیه صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، را به بارزانی تحویل داده بود.

به گفته این روزنامه‌نگار عراقی، نسخه مذکور روی برگه‌ای به رنگ طلایی چاپ شده و امضای علی زیدی را دربرداشته و متن کامل بیانیه نیز در آن درج شده بود. وی مدعی شد این تصمیمات چهار تا پنج روز پیش از انتشار بیانیه، از طریق فالح فیاض به اقلیم کردستان منتقل شده بودند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در نخستین واکنش به انتشار بیانیه دولت عراق به خبرنگاران گفته بود که اقلیم از صدور این بیانیه غافلگیر شده است؛ زیرا محتوای آن با گفت‌وگوهای پیشین میان مقامات اقلیم و مسئولان بغداد همخوانی ندارد.

از سوی دیگر، ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای، گزارش‌ها مبنی بر اینکه فالح فیاض در جریان سفر خود به اقلیم درباره این مسائل گفت‌وگو کرده باشد را رد کرده و آنها را اخباری بی‌اساس و نادرست توصیف کرده بود.

ملا طلال این ادعاها را در جریان اجرای یک برنامه تلویزیونی مطرح کرده است.