احمد حاجی رشید در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی، با اشاره به آنچه مرحله‌ای متفاوت در مناقشه میان اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق خواند، تأکید کرد که این مناقشه اکنون بیش از هر چیز به عرصه اختلافات حقوقی و تفسیر قانون اساسی تبدیل شده است.

وی با انتقاد از آنچه «موج‌سواری سیاسی» برخی افراد بر این پرونده توصیف کرد، گفت: شماری از افراد که به گفته او دچار ورشکستگی سیاسی، اخلاقی و اجتماعی شده‌اند، در حال بهره‌برداری از این موضوع هستند و اطمینان داشته باشند که در این مسیر نیز شکست خواهند خورد.

این نماینده پارلمان عراق در ادامه اعلام کرد کمیسیون مالی پارلمان در حال آماده‌سازی پیشنهاد اصلاح قانون مدیریت مالی است تا آن را در اختیار نمایندگان قرار دهد. به گفته وی، در این اصلاحیه ماده ۲۹ قانون مذکور حذف خواهد شد؛ ماده‌ای که درباره بازگرداندن درآمدها به خزانه عمومی است و به باور او، یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر بازگرداندن درآمدهای اقلیم کردستان به شمار می‌رود.

حاجی رشید با اشاره به منافع مشترک اقلیم کردستان و استان‌های مرزی عراق، به‌ویژه استان بصره، از دیگر نمایندگان و جریان‌های سیاسی خواست به‌جای طرح شعارهای بی‌محتوا، بیانیه‌های کم‌اثر و موضع‌گیری‌های نمایشی، بر پیگیری حقوقی و قانونی این پرونده تمرکز کنند.

وی همچنین تأکید کرد موفقیت در این مسیر مستلزم باور و جدیت در پیگیری موضوع است، نه بهره‌برداری سیاسی و شخصی از آن.

حاجی رشید در توضیح دلیل انتشار این یادداشت گفت شب گذشته، در زمانی که به گفته او برخی افراد مشغول تفریح بودند، وی به همراه شماری از همکارانش به مدت سه ساعت درباره قانون مدیریت مالی با عبید محل، کارشناس حوزه مالی وزارت دارایی عراق با ۴۰ سال سابقه و از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس این قانون، به بحث و بررسی پرداخته است.