دستگاه ضدتروریسم اقلیم کردستان در واکنش به درخواست‌ها برای بازگشت نیروهای کُرد و پیشمرگه به مرزها و مواضع پیش از سقوط رژیم بعث، اعلام کرد طرف‌های مطرح‌کننده این درخواست‌ها باید پیش از هر چیز خودشان به مناطقی بازگردند که پیش از سال ۲۰۰۳ در آن مستقر بودند.

به گزارش کردپرس، دستگاه ضدتروریسم اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای تند، به درخواست‌ها برای بازگشت نیروهای کُرد و پیشمرگه به مرزها و مواضع پیش از سقوط رژیم بعث و خط ۳۶ واکنش نشان داد و بر دفاع از خاک اقلیم کردستان تأکید کرد.

این نهاد شامگاه چهارشنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶، اعلام کرد طرف‌هایی که خواستار بازگشت کُردها و نیروهای پیشمرگه به مرزها و مواضع پیش از سقوط رژیم بعث و خط ۳۶ هستند، باید پیش از هر چیز خودشان به مناطقی بازگردند که پیش از سال ۲۰۰۳ در آن مستقر بودند.

دستگاه ضدتروریسم اقلیم کردستان در ادامه تأکید کرد: اگر ملاک، بازگشت به وضعیت پیش از سقوط رژیم بعث باشد، در آن صورت این طرف‌ها دیگر هیچ جایگاه و موضعی در عراق امروز نخواهند داشت.

این نهاد در پایان با تأکید بر موضع خود اعلام کرد: «وجب‌به‌وجب از خاک خود دفاع می‌کنیم.»