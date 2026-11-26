به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ سخاوت خیرخواه افزود: برای نخستین بار در آذربایجان‌غربی، با ورود سرمایه‌گذار جدید، عملیات اجرایی احداث مگاپروژه تولید انواع کاشی و سرامیک در شهرستان مهاباد با صدور جواز تأسیس آغاز شده است.

وی افزود: این واحد صنعتی در زمینی به مساحت ۴۳ هکتار احداث می‌شود و پس از تکمیل و بهره‌برداری، ظرفیت تولید سالانه ۲۵ میلیون مترمربع انواع کاشی و سرامیک را خواهد داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری این طرح گفت: برای احداث این کارخانه حدود پنج همت سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

خیرخواه ادامه داد: این واحد صنعتی با فعالیت در ٣شیفت کاری، پس از بهره‌برداری زمینه اشتغال مستقیم ٣هزار نفر را فراهم خواهد کرد.