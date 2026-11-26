مشاور زیدی:

عبدالامیر تعیبان، مشاور علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد ارتش این کشور برای بازداشت متهمان قاچاق نفت وارد اقلیم کردستان خواهد شد و هر فردی که مانع فعالیت نیروهای فدرال شود، بازداشت خواهد شد.

به گزارش کردپرس، عبدالامیر تعیبان، مشاور علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، از احتمال ورود ارتش این کشور به اقلیم کردستان برای بازداشت متهمان قاچاق نفت خبر داد و تأکید کرد هیچ‌کس نمی‌تواند مانع فعالیت نیروهای فدرال شود.

تعیبان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «الرابعه» اظهار داشت: ارتش عراق برای بازداشت متهمان قاچاق نفت وارد اقلیم کردستان خواهد شد و هرکس مانع فعالیت نیروهای فدرال شود، بازداشت می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با قاچاق نفت گفت: «این موضوع، مسئله‌ای قبیله‌ای و روستایی نیست؛ نیروهای فدرال وارد عمل می‌شوند و قاچاق را متوقف می‌کنند.»

مشاور نخست‌وزیر عراق همچنین با تأکید بر اینکه اقلیم کردستان یک کشور مستقل نیست و در چارچوب دولت عراق قرار دارد، پرسید: اگر اقلیم بخشی از دولت عراق است و وزارتخانه‌هایی از دولت مرکزی دریافت کرده و سهمی از بودجه و حقوق کارکنانش را دریافت می‌کند، چرا نباید تابع قانون اساسی باشد؟

تعیبان در ادامه هشدار داد که اگر مسئولان اقلیم کردستان مانع بازداشت افرادی شوند که وی آنها را دزد و قاچاقچی خواند، در این صورت شریک جرم محسوب خواهند شد.