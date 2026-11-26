عرفات کرم، مسئول پرونده عراق در مقر بارزانی، با تأکید بر اینکه تهدید و فشار علیه اقلیم کردستان پیش‌تر نیز آزموده شده و ناکام مانده است، گفت جریان‌های کردستانی با وجود اختلافات داخلی، در برابر هرگونه تهدیدی متحد خواهند شد.

به گزارش کردپرس، عرفات کرم، مسئول پرونده عراق در مقر بارزانی، اعلام کرد تلاش برای تعامل با اقلیم کردستان از طریق زبان تهدید، پیش‌تر نیز تجربه شده و با شکست مواجه شده است.

وی تأکید کرد اختلافات میان جریان‌های کردستانی، هر اندازه که باشد، مانع اتحاد آنها در برابر هرگونه تهدید نخواهد شد.

عرفات کرم با اشاره به مواضع اخیر جریان‌های کردستانی افزود: امروز نیز شاهد مواضع ردکننده آنها در برابر چنین رویکردی بوده‌ایم.