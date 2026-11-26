به گزارش کردپرس، آیین بهره‌برداری از پروژه معدنی و صنعتی شهدای آذربایجان صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی در شهرستان چالدران برگزار شد.



در جریان این مراسم، کارخانه فرآوری طلای «دیلک‌وردی» با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۱۰۰ کیلوگرم طلا افتتاح شد که نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های معدنی و فرآوری مواد معدنی منطقه خواهد داشت.



پروژه معدنی و صنعتی شهدای آذربایجان با ظرفیت خردایش سالانه ۳۰۰ هزار تن و فرآوری ۸۰ هزار تن کانسنگ اکسیدی فعالیت خواهد کرد و زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ذخایر معدنی و افزایش ارزش افزوده این منابع را فراهم می‌کند.



چالدران به کانون جدید سرمایه‌گذاری‌های معدنی شمال آذربایجان‌غربی تبدیل می‌شود



استاندار آذربایجان‌غربی در آیین افتتاح پروژه معدنی و صنعتی شهدای آذربایجان در چالدران، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی استان گفت: بهره‌برداری از واحدهای فرآوری مواد معدنی، زمینه استفاده بهینه از ذخایر ارزشمند استان و توسعه فعالیت‌های صنعتی را فراهم می‌کند.



رضا رحمانی با اشاره به راه‌اندازی واحد استحصال طلا افزود: در کنار این مجموعه، ایجاد واحدهای فرآوری و استحصال مس نیز در دستورکار قرار دارد که به‌زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.



او همچنین با اشاره به پیش‌بینی اشتغال مستقیم ۲۰۰ نفر در این مجموعه، بیان کرد: بهره‌برداری از این طرح، آغاز فصل تازه‌ای از توسعه چالدران و زمینه‌ساز حضور هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاران جدید در منطقه خواهد بود.



استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های زمین‌شناسی چالدران نیز اشاره کرده و افزود: اکتشافات انجام شده، عیار مناسب ذخایر معدنی این منطقه را نشان می‌دهد و این شهرستان می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم فعالیت‌های معدنی استان تبدیل شود.



رحمانی همچنین با اشاره به فعالیت‌های اکتشافی طلا و مس در مناطق مختلف استان به‌ویژه تکاب، اضافه کرد: آغاز بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی در شمال استان، نویدبخش شکوفایی اقتصادی و توسعه متوازن مناطق مختلف آذربایجان‌غربی است.



او توسعه زیرساخت‌های راه و راه‌آهن و تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی را از برنامه‌های مکمل این سرمایه‌گذاری‌ها دانسته و از برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرک تخصصی طلا و سنگ در تکاب خبر داد.



معادن چالدران پیشران توسعه و محرومیت‌زدایی شمال آذربایجان‌غربی



در ادامه استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت‌های معدنی چالدران گفت: بهره‌برداری از پروژه معدنی و صنعتی شهدای آذربایجان، زمینه‌ساز تقویت تولید و توسعه اقتصادی شمال استان خواهد بود.



رحمانی در حاشیه افتتاح کارخانه فرآوری طلای دیلک‌وردی افزود: این کارخانه ظرفیت تولید سالانه بیش از ۱۰۰ کیلوگرم طلا را دارد و پروژه معدنی و صنعتی شهدای آذربایجان نیز با ظرفیت خردایش سالانه ۳۰۰ هزار تن و فرآوری ۸۰ هزار تن کانسنگ اکسیدی فعالیت خواهد کرد.



او همچنین با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی معادن در محرومیت‌زدایی، تاکید کرد: تجربه موفق معدن طلای زره‌شوران تکاب در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت در احداث مراکز درمانی، جاده‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی، در شمال استان نیز دنبال خواهد شد.



استاندار آذربایجان‌غربی در پایان به ضرورت استفاده از ظرفیت نیروی انسانی منطقه اشاره کرده و افزود: به‌کارگیری نیروهای بومی در واحدهای اقتصادی و معدنی از اولویت‌های استان بوده که این موضوع در پروژه‌های جدید نیز عملیاتی شده است.













