بازرس کل قضایی آذربایجان غربی: تکمیل محور خوی ـ رازی تسریع شود

سرویس آذربایجان غربی- بازرس کل قضایی استان گفت: محور خوی ـ رازی شریان مهم انتقال کالاهای اساسی و حیاتی بوده و تکمیل آن برای تقویت مسیرهای ارتباطی و مرزی استان یک ضرورت است.

به گزارش کردپرس، روح‌الله محبوبی، بازرس کل قضایی استان، به همراه مدیر طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، از وضعیت و روند اجرای پروژه تعریض محور خوی ـ مرز رازی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پروژه مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد عملیات اجرایی تعریض محور خوی ـ مرز رازی در حال حاضر ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

روح‌الله محبوبی، در این بازدید با اشاره به اهمیت محور خوی ـ مرز رازی اظهار کرد: این محور صرفاً یک مسیر ارتباطی نیست، بلکه یکی از شریان‌های مهم ارتباطی، اقتصادی و مرزی استان به شمار می‌رود و تکمیل آن می‌تواند در شرایط فعلی کشور، به‌ویژه در تأمین و انتقال کالاهای اساسی و حیاتی، نقش مهم و اثرگذاری داشته باشد.

او افزود: با توجه به اهمیت این مسیر، لازم است موانع و مشکلات موجود با جدیت بیشتری پیگیری و برطرف شود. بخش قابل توجهی از عملیات فنی پروژه انجام شده و اکنون باید با هماهنگی دستگاه‌های متولی، زمینه برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده و تسریع در بهره‌برداری از این محور فراهم شود.

در پایان این بازدید مقرر شد دستگاه‌های متولی و مرتبط، از جمله شرکت راه‌آهن و شرکت آب منطقه‌ای، با برگزاری جلسات و هماهنگی لازم، نسبت به بررسی و رفع مشکلات موجود اقدام کرده و برای حل موانع مرتبط با اجرای پروژه به توافق برسند تا زمینه برای تسریع در عملیات اجرایی و تکمیل این محور مهم فراهم شود.

این پروژه به دلیل شرایط خاص فنی و جغرافیایی مسیر، با پیچیدگی‌های اجرایی مواجه است. تونل این محور به طول حدود ۲ کیلومتر و ۱۰۰ متر به‌طور کامل حفاری شده و در حال حاضر عملیات تکمیل آن در دست اجراست. همچنین وجود رودخانه در بخشی از مسیر و ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، از دیگر موضوعات مؤثر بر روند اجرای پروژه است.