سرویس کردستان - سال ها وعده، پیگیری های بی نتیجه و پرونده ای که هنوز میان دستگاه های اجرایی در رفت وآمد است؛ این روایت وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن در فازهای ۶ و ۸ قروه است که پس از مدت ها انتظار، این بار اعتراض خود را مقابل فرمانداری شهرستان مطرح کردند. تجمعی که اگرچه با وعده پیگیری و تعیین مهلت یک ماهه از سوی فرماندار همراه شد، اما همچنان پرسش اصلی پابرجاست: چرا پس از این همه سال، ابتدایی ترین مطالبه متقاضیان، یعنی تعیین تکلیف زمین های مسکن، به نتیجه نرسیده است؟

به گزارش کرد پرس، تجمع جمعی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در مقابل فرمانداری قروه، بار دیگر پرونده ای قدیمی را به صدر مطالبات عمومی شهرستان بازگرداند؛ پرونده ای که طولانی شدن روند رسیدگی به آن، امید بسیاری از خانواده ها برای خانه دار شدن را با ابهام و نگرانی مواجه کرده است.

متقاضیان معترض که در فازهای ۶ و ۸ طرح حضور دارند، خواستار پایان دادن به بلاتکلیفی زمین های پیش بینی شده، روشن شدن موانع موجود و مشخص شدن مسئولیت دستگاه هایی شدند که طی سال های گذشته در این روند دخیل بوده اند.

این انتظار طولانی در شرایطی ادامه دارد که افزایش قیمت زمین، مصالح ساختمانی و هزینه های ساخت، هر روز فاصله متقاضیان با امکان خانه دار شدن را بیشتر می کند. در چنین شرایطی، تأخیر در تعیین تکلیف اراضی صرفاً یک مشکل اداری نیست، بلکه می تواند هزینه های سنگین تری را به خانواده هایی تحمیل کند که سال هاست چشم انتظار اجرای وعده های مسکن هستند.

پرونده ای با سابقه ۱۵ ساله؛ مسئولیت تأخیرها با کیست؟

مرتضی جوانمردی، فرماندار قروه، در جمع معترضان حاضر شد و درباره دلایل طولانی شدن روند تعیین تکلیف اراضی توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به سابقه مشکلات این پرونده اظهار کرد: بیش از ۱۵ سال است که ۱۸ تعاونی و هیئت امنایی در شهرستان برای متقاضیان مشکل ایجاد کرده اند و تلاش ها برای حل مسائل از مسیرهای قانونی و اداری ادامه داشته است.

فرماندار قروه، تأیید نقشه ها و تعیین تکلیف زیرساخت هایی همچون آب، برق و گاز را از جمله موانع باقی مانده عنوان کرد و گفت: ایراداتی از سوی جهاد کشاورزی مطرح شده بود که پیگیری های لازم برای رفع آنها انجام شده است.

جوانمردی همچنین از تلاش برای ارسال پرونده به اداره کل راه و شهرسازی تا پایان همان هفته خبر داد؛ موضوعی که نشان می دهد با وجود گذشت سال ها، پرونده همچنان درگیر طی کردن مراحل اداری است.

وی با اشاره به پیش بینی حدود ۱۵۰ هکتار زمین برای تأمین نیاز مسکن شهر قروه افزود: پس از ارسال پرونده، موضوع باید در کمیسیون های مربوطه بررسی و مراحل قانونی صدور مجوز و تفکیک اراضی طی شود.

وعده برخورد با مقصران؛ مطالبه ای که نباید در حد اظهارنظر باقی بماند

فرماندار قروه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کوتاهی های احتمالی در روند رسیدگی به این پرونده تأکید کرد که در برابر قصور افراد و دستگاه های مسئول بی تفاوت نخواهد بود و این موضوع را پیگیری می کند.

با این حال، برای متقاضیانی که سال ها با وعده های مختلف مواجه بوده اند، صرف اعلام پیگیری و برخورد با مقصران کافی نیست. آنچه اکنون اهمیت دارد، مشخص شدن دقیق مسئولیت دستگاه ها، معرفی موانع واقعی و ارائه نتیجه ای قابل سنجش از اقدامات انجام شده است.

یکی از متقاضیان حاضر در تجمع نیز با یادآوری وعده های پیشین، خواستار تعیین ضرب الاجل مشخص برای پایان دادن به بلاتکلیفی شد و تأکید کرد در صورت تداوم مشکل، باید عوامل تأخیر و مسئولیت دستگاه های مربوطه به صورت شفاف مشخص شود.

در نهایت، متقاضیان اعلام کردند یک ماه دیگر برای تعیین تکلیف وضعیت اراضی فرصت می دهند؛ مطالبه ای که با موافقت فرماندار همراه شد.

یک ماه فرصت برای پایان دادن به سال ها بلاتکلیفی

اکنون با تعیین مهلت یک ماهه، توپ پیگیری این پرونده در زمین دستگاه های اجرایی قرار گرفته است؛ دستگاه هایی که باید در این فرصت مشخص کنند چه موانعی برطرف شده، چه اقداماتی باقی مانده و پرونده در چه مرحله ای از فرآیند قانونی قرار دارد.

البته تجربه سال های گذشته نشان داده است که متقاضیان به وعده های کلی و اعلام پیگیری ها بسنده نمی کنند و انتظار دارند نتیجه اقدامات در عمل و با تعیین تکلیف نهایی اراضی نمایان شود.

از سوی دیگر، پیش بینی حدود ۱۵۰ هکتار زمین برای تأمین نیاز مسکن قروه، زمانی می تواند امیدبخش باشد که مراحل قانونی آن با سرعت و شفافیت طی شود و از تبدیل شدن این ظرفیت به وعده ای تازه در پرونده ای قدیمی جلوگیری شود.

مطالبه امروز متقاضیان فازهای ۶ و ۸ قروه روشن است: پایان دادن به پاس کاری های اداری، تعیین تکلیف زمین ها و پاسخگویی دستگاه های مسئول.

یک ماه دیگر، موعد سنجش وعده های جدید مسئولان خواهد بود؛ اما پرسش اساسی همچنان باقی است: چه کسی پاسخگوی سال هایی است که از عمر و سرمایه متقاضیان در انتظار خانه دار شدن سپری شده است؟