سرویس آذربایجان غربی- دبیر دوم شورای اسلامی شهر ارومیه، با انتقاد از تعطیلی برنامه کُردی شبکه استانی گفت: با توجه به تنوع قومی و فرهنگی آذربایجان‌غربی، رسانه استانی باید زبان‌ها و فرهنگ‌های موجود در استان را به‌صورت عادلانه و حرفه‌ای بازتاب دهد.

به گزارش کردپرس، صادق توکلی مهر در جلسه علنی شورای اسلامی شهر، اظهار کرد:

برنامه کردی پیش از تعطیلی نیز از نظر قالب و محتوا نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی بود؛ اما اکنون همان برنامه محدود نیز تعطیل شده و عملاً برنامه کردی مستمری وجود ندارد.

توکلی مهر افزود: انتظار می‌رود مدیریت صداوسیمای استان ضمن بررسی این موضوع، برای تولید برنامه‌ای جذاب، حرفه‌ای و متناسب با نیاز مخاطبان اقدام کند.



او ادامه داد: تولید محتوای فاخر و اقناع‌کننده برای تبیین موضوعات فرهنگی، دینی و ملی و برقراری ارتباط با نسل جوان را ضروری دانست.



دبیر دوم شورای اسلامی شهر ارومیه همچنین با تأکید بر جایگاه شورا به‌عنوان پارلمان محلی اظهار کرد: اعضای شورا از اصلی‌ترین مطالبه‌گران مردم و آشنا با مشکلات محلات هستند و محدودیت‌های انتخاباتی نباید به حذف کامل آنان از پوشش رسانه‌ای منجر شود.





