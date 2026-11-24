سرویس کردستان - رئیس پلیس آگاهی استان کردستان از کشف قتل دختر ۱۹ ساله در سنندج و دستگیری پدر و مادر وی به اتهام ارتکاب این جنایت خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ شهرام عبدی در گفت و گو با رسانه ها، اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فوت دختر جوانی ۱۹ ساله در یکی از محلات شهر سنندج، گروهی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی مرجع قضایی، تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند که در جریان بررسی های انجام شده، وقوع قتل تأیید شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان ادامه داد: در روند تحقیقات، پدر و مادر مقتول به ارتکاب قتل اعتراف کردند و اختلافات خانوادگی را انگیزه خود از این اقدام عنوان کردند.

سرهنگ عبدی بیان کرد: متهمان پس از دستگیری، به همراه پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.