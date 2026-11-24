سرویس کردستان - سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان، سامانه پنجره واحد زمین را ابزاری برای افزایش شفافیت اداری، تسهیل ارائه خدمات به مردم و صیانت از اراضی ملی دانست.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در آیین افتتاح دبیرخانه استانی سامانه پنجره واحد زمین در سنندج اظهار کرد: راه اندازی و بهره گیری مؤثر از این سامانه می تواند به شفاف سازی فرآیند پاسخگویی دستگاه های اجرایی به استعلام ها و بهبود روند ارائه خدمات منجر شود.

وی بر ضرورت برگزاری منظم و مستمر جلسات تخصصی برای بررسی مسائل و مشکلات اجرایی این سامانه تأکید کرد و افزود: موانع موجود باید به صورت مستمر شناسایی و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان همچنین با اشاره به اهمیت تسریع در ارائه خدمات، بهبود میانگین زمان پاسخگویی دستگاه های اجرایی استان و ارتقای عملکرد کردستان در مقایسه با سایر استان های کشور را ضروری دانست و خواستار پیگیری جدی این موضوع شد.

بر اساس این گزارش، دبیرخانه استانی سامانه پنجره واحد زمین با هدف هماهنگی و راهبری امور اجرایی این سامانه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان افتتاح شده است.

سامانه پنجره واحد زمین با اهدافی همچون شفاف سازی فرآیندهای اداری، پیشگیری از تخلفات در حوزه زمین، مقابله با زمین خواری و ساماندهی خدمات مرتبط با زمین و ساختمان راه اندازی شده است. امکان ثبت و پیگیری غیرحضوری درخواست ها و پایش تغییرات کاربری اراضی از دیگر قابلیت های این سامانه است.