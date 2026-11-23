سرویس آذربایجان غربی- به دنبال شکایت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از وزارت جهادکشاورزی به دیوان محاسبات کشور، این دیوان کسر مبلغ ۱۴۷۱۵ ریال از قیمت هر کیلوگرم گندم خریداری‌شده از کشاورزان را مغایر با قانون تشخیص داد.

به گزارش کردپرس، بر اساس نامه شماره ۴۴۳۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۸/۲۵، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بابت کسر غیرقانونی مبلغ ۱۴۷۱۵ ریال از قیمت هر کیلوگرم گندم خریداری‌شده از کشاورزان، از وزارت جهادکشاورزی به دیوان محاسبات کشور شکایت کرده بود.



دیوان محاسبات طی نامه ای کسر این مبلغ از حساب کشاورزان گندم‌کار را مغایر با مصوبات شورای قیمت‌گذاری بخش کشاورزی و مفاد تبصره ۲ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و بند ۳ مصوبه شورای قیمت‌گذاری دانست.

همچنین دیوان از وزارت جهادکشاورزی خواست دلایل قانونی کسر این مبلغ را که جمعاً ۱۲/۲ هزار میلیارد تومان است، به دیوان محاسبات ارائه دهد.



با توجه به صراحت قانون مبنی بر کسر بیمه سهم کشاورز از محل اعتبارات دولتی و اعلام مغایرت قانونی کسر این مبلغ از حساب کشاورزان توسط دیوان محاسبات کشور، انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واریز مابقی مبلغ ۱۴۷۱۵ ریال به ازای هر کیلوگرم گندم خریداری‌شده به حساب کشاورزان اقدام کند.





