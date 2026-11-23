به گزارش کردپرس، از سازمان حفاظت محیط زیست؛ آرزو اشرفی‌زاده درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده در ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، تراز سطح آب دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰.۶۰ متر رسیده، وسعت آن حدود ۲۰۰۰ کیلومترمربع و حجم آب موجود در دریاچه حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب برآورد شده است.



وی افزود: تراز فعلی دریاچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک متر و ۱۰ سانتی‌متر افزایش یافته که نشانه‌ای امیدوارکننده از بهبود نسبی شرایط است؛ با این حال دریاچه همچنان حدود ۳.۵ متر با تراز اکولوژیک خود فاصله دارد و دستیابی به احیای پایدار آن نیازمند اقدامات مستمر و مدیریت جامع منابع آب حوضه است.



اشرفی‌زاده تأکید کرد: افزایش تراز آب در یک مقطع زمانی به معنای احیای اکولوژیک دریاچه نیست و احیای واقعی زمانی محقق می‌شود که تعادل میان منابع و مصارف آب در حوضه برقرار شده و جریان آب مورد نیاز دریاچه به‌صورت مستمر و پایدار تأمین شود.

ضرورت بهره‌برداری حداکثری از بارندگی‌ها برای آبگیری دریاچه

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت مدیریت روان‌آب‌ها و جریان‌های ورودی به دریاچه گفت: بارندگی‌های اخیر فرصتی ارزشمند برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن فراهم کرده و ضروری است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و اقدام به‌موقع، زمینه ورود حداکثری جریان‌های طبیعی آب به دریاچه را فراهم کنند.



وی افزود: بسته‌شدن سردهنه‌های برداشت و انحراف آب در دوره‌های مقرر، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌های طبیعی ورودی به دریاچه از مهم‌ترین اقدامات فوری در این زمینه است چراکه نباید روان‌آب‌های حاصل از بارندگی به دلیل انسداد مسیرها، برداشت‌های غیرمجاز یا ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی از دسترس دریاچه خارج شوند.



اشرفی‌زاده با تأکید بر ضرورت پایش مستمر جریان‌های ورودی و رفع موانع انتقال آب خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب صرفاً به مهار و ذخیره‌سازی روان‌آب‌ها محدود نمی‌شود بلکه باید سهم طبیعت و اکوسیستم‌ها نیز به رسمیت شناخته شود و آب مورد نیاز آنها در زمان مناسب به مقصد برسد.

بازنگری در مدیریت منابع آب حوضه و جلوگیری از ایجاد مصارف جدید

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه اظهار کرد: جلوگیری از احداث سدهای جدید یکی از مصوبات مهم ستاد احیای دریاچه ارومیه است و با توجه به شرایط شکننده دریاچه باید از احداث هرگونه سد، مخزن جدید و ایجاد مصارف تازه که موجب کاهش جریان‌های ورودی به دریاچه می‌شوند، خودداری شود.



مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: علاوه بر جلوگیری از احداث سازه‌های جدید، عملکرد سدهای موجود، نحوه بهره‌برداری از آن‌ها و تخصیص منابع آب در حوضه نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. این اقدامات باید با رویکرد مدیریت یکپارچه حوضه آبریز، بررسی اثرات تجمعی سازه‌های آبی و اولویت تأمین نیاز آبی محیط‌زیستی دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری انجام شود.



اشرفی‌زاده تصریح کرد: تمامی تصمیمات مرتبط با سدها، برداشت‌های آب سطحی و زیرزمینی، توسعه فعالیت‌ها و تخصیص منابع آب باید با لحاظ ظرفیت اکولوژیک حوضه و ضرورت پایداری دریاچه ارومیه مورد ارزیابی قرار گیرد.

کشاورزی پایدار، ضرورت احیای دریاچه ارومیه

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه است، گفت: حرکت به سمت کشاورزی پایدار و سازگار با ظرفیت منابع آب حوضه، یکی از مهم‌ترین الزامات احیای پایدار دریاچه است و اجرای طرح‌های عمرانی و انتقال آب، بدون اصلاح ساختار مصرف و مدیریت تقاضا، به‌تنهایی نمی‌تواند پایداری اکولوژیک دریاچه را تضمین کند.



اشرفی‌زاده افزود: اصلاح الگوی کشت، جلوگیری از توسعه سطح زیرکشت، استفاده از روش‌های مناسب آبیاری، کاهش برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، ارتقای بهره‌وری واقعی آب و توسعه کشت محصولات متناسب با اقلیم و محدودیت منابع آبی باید از محورهای اصلی برنامه‌های اجرایی باشد.



وی تأکید کرد: کشاورزی پایدار به معنای حذف کشاورزی یا نادیده گرفتن معیشت کشاورزان نیست بلکه به معنای ایجاد تعادل میان تولید اقتصادی، امنیت معیشتی جوامع محلی و ظرفیت واقعی منابع آب و خاک حوضه است.

اشرفی زاده خاطرنشان کرد: افزایش راندمان آبیاری زمانی به احیای دریاچه کمک می‌کند که به کاهش واقعی مصرف و برداشت آب در سطح حوضه منجر شود بنابراین منابع آب صرفه‌جویی‌شده نباید دوباره صرف توسعه سطح زیرکشت یا ایجاد مصارف جدید شود بلکه باید سهم مشخصی از آن به تأمین نیاز محیط‌زیستی دریاچه و تالاب‌های اقماری اختصاص یابد.