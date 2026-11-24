دولت عراق در چارچوب طرحی جدید، درخواست خود را برای تحویل گرفتن تمامی میادین نفتی و گازی مناطق مورد مناقشه از اقلیم کردستان تشدید کرده و پرداخت کامل استحقاق‌های مالی اربیل را به این موضوع مشروط دانسته است؛ هم‌زمان، شرکت «دانه‌گاز» پس از حمله پهپادی اخیر، ازسرگیری تولید در میدان گازی کورمور را به دریافت ۲۰۰ میلیون دلار بدهی معوقه و تضمین کامل امنیت این میدان منوط کرده است.

بە گزارش کردپرس بر اساس یک نقشه جدید و پیگیری‌های رسانۀ «خندان»، دولت عراق تلاش‌های خود را برای بازپس‌گیری کنترل کامل تمامی میادین نفتی و گازی که در محدوده مناطق مورد مناقشه قرار دارند، تشدید کرده است؛ در مقابل، شرکت دانه‌گاز فعالیت‌های خود را در میدان «کورمور» متوقف کرده و ازسرگیری آن را به اجرای دو شرط منوط دانسته است.

این نقشه جدید شامل نُه میدان نفتی است که خارج از خط تماس (مرزی که میان سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ وجود داشت) قرار می‌گیرند. اقلیم کردستان در حال حاضر کنترل سه میدان از آن‌ها را در دست دارد که شامل «سفیه» و «خورمه‌له» در مناطق تحت کنترل حزب دموکرات کردستان و «کورمور» در منطقه تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان است؛ شرکت نفت شمال وابسته به بغداد نیز شش میدان دیگر را اداره می‌کند.

بر اساس اطلاعات «خندان»، علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، از مقام‌های ارشد اقلیم کردستان خواسته است این میادین نفتی را به بغداد تحویل دهند. نخست‌وزیر عراق تأکید کرده است که دولتش از این پس بر اساس قانون اساسی عمل می‌کند و تمامی شایسته‌ها و حقوق مالی و قانون اساسی اقلیم را «بدون کم‌وکاست» تأمین می‌کند، اما موارد دیگری که اقلیم به‌عنوان «وضعیت بالفعل (دی‌فاکتو)» و به‌ویژه پس از جنگ داعش در اختیار گرفته است، پس گرفته می‌شود؛ چراکه آن را «حق خود می‌داند».

بغداد این اقدام را به‌مثابه اجرای قانون اساسی و اعمال حاکمیت دولت بر ثروت‌های ملی می‌بیند؛ پیام نخست‌وزیر این است که در ازای تحویل این نُه میدان نفتی و میدان کورمور، دولت مرکزی متعهد به پرداخت تمامی حقوق و شایسته‌های مالی اقلیم مطابق با مفاد قانون اساسی خواهد بود.

تلاش‌های بغداد برای کنترل تنها به میادین نفتی محدود نمی‌شود، بلکه میدان گازی کورمور در محدوده ناحیه قادرکرم از توابع شهرستان چمچمال را نیز در بر می‌گیرد که در حال حاضر تولید در آن متوقف شده است.

شرکت دانه‌گاز که در این میدان سرمایه‌گذاری می‌کند، حاضر نیست فعالیت‌های خود را از سر بگیرد مگر اینکه دو شرط اصلی برایش محقق شود؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که هشتم این ماه با پهپاد به این میدان حمله شد و فعالیت‌هایشان متوقف گردید.

اگر به ترتیب رخدادها نگاه کنیم، می‌بینیم که حمله پهپادی و توقف تولید در کورمور، هم‌زمان با تحرکات و درخواست‌های بغداد برای کنترل میادین نفتی و گازی مناطق مورد مناقشه است؛ این موضوع باعث ایجاد این پرسش می‌شود که آیا تضعیف توان دفاعی و حفاظت از میادین از سوی اقلیم، به بهانه‌ای برای بغداد تبدیل می‌شود تا تحت عنوان «تأمین امنیت و حفاظت از ثروت ملی»، به هر شکل ممکن کنترل پرونده نفت در آن مناطق را در دست بگیرد.

بر اساس گفت‌وگوی اختصاصی علی حمه‌صالح با «خندان»، شرکت دانه‌گاز در شرط نخست خواستار بازپس‌گیری مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار آمریکا است که به‌عنوان بدهی نزد دولت اقلیم کردستان قرار دارد؛ همچنین در شرط دوم خواستار ضمانت امنیتی کامل است تا دیگر به این میدان حمله نشود و جان کارکنانشان حفظ شود؛ اقدامی که از زمان فعالیت دانه‌گاز در کورمور، نخستین‌بار است که کارکنان خود را به خانه می‌فرستد.

علی حمه‌صالح نسبت به دلیل تداوم توقف فعالیت‌ها ابراز تردید کرده و توضیح داده است که این شرکت تنها دو روز پس از حمله می‌توانست فعالیت خود را از سر بگیرد، اما این کار را نکرده و بخشی از کارکنانش را نیز بدون آنکه زمان ازسرگیری فعالیت‌ها مشخص باشد، به خانه فرستاده است.

اختلاف بر سر مدیریت پرونده نفت میان اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق بر سر صلاحیت مالکیت، استخراج، صادرات و تقسیم درآمدها در چارچوب قانون اساسی سال ۲۰۰۵ عراق متمرکز شده است.

فروش مستقل نفت در اقلیم کردستان که با عنوان «اقتصاد مستقل» شناخته می‌شود و در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، پس از آنکه اختلاف‌های میان اربیل و بغداد بر سر بودجه و نفت عمیق‌تر شد، به موضوع بحث‌برانگیز سیاسی، حقوقی و اقتصادی در داخل اقلیم و با دولت فدرال عراق تبدیل گردید.

پس از ازسرگیری صادرات نفت اقلیم در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵، میزان صادرات در سال جاری به‌طور مستمر دستخوش تغییر شده است؛ بر اساس گزارش‌های این ماه، از طریق خط لوله اقلیم به بندر جیهان روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه منتقل می‌شود که شامل نفت میادین اقلیم، کرکوک و بخشی از نفت بصره است.

مقام‌های فدرال اشاره می‌کنند که در لایحه بودجه، میزان دست‌کم ۴۴۵ هزار بشکه نفت در روز به‌عنوان تعهد تعیین شده است، در حالی که طرف اقلیم تأکید می‌کند سطح تولید و صادرات کمتر از آن مقدار است.

تلاش‌ها و گفت‌وگوها ادامه دارد تا آن دسته از شرکت‌های نفتی که خارج از چارچوب توافق سه‌جانبه میان وزارت منابع طبیعی، وزارت نفت عراق و شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، وارد این توافق شوند تا سطح صادرات اقلیم افزایش یابد.

مسئله مدیریت و تحویل میادین نفتی و گازی مناطق مورد مناقشه، همراه با تحقیقات و سازوکارهای مربوط به قاچاق نفت و تأمین سوخت، از محورهای اصلی گفت‌وگو میان دو طرف است.