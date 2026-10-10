پرونده رفتار نامناسب منتسب به یکی از دبیران و مربیان فوتبال شهرستان دیواندره، با ورود دادستانی و صدور دستور دستگیری متهم و تعلیق او از فعالیت، به موضوعی فراتر از یک پرونده قضایی تبدیل شده است؛ موضوعی که امنیت دانش‌آموزان، مسئولیت نهادهای آموزشی و ورزشی و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت را در کانون توجه قرار می‌دهد.

کرد پرس- افشار امیراحمدی، دادستان عمومی و انقلاب دیواندره، از ورود فوری دستگاه قضایی و پیگیری پرونده تا حصول نتیجه نهایی خبر داده و از شهروندان خواسته است از انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

ورود قضایی؛ گام نخست، نه پایان ماجرا

در پرونده‌هایی که نگرانی درباره امنیت دانش‌آموزان مطرح است، سرعت عمل دستگاه قضایی اهمیت ویژه‌ای دارد. ورود فوری دادستانی می‌تواند نشانه جدی گرفته شدن موضوع باشد؛ هر چند ارزیابی عملکرد دستگاه قضا به نحوه ادامه رسیدگی، کیفیت تحقیقات و نتیجه مستند پرونده وابسته است اما همین ورود جدی تا اینجای کار جای تقدیر دارد.

صدور دستور دستگیری و تعلیق، جایگزین رسیدگی نهایی نیست. آنچه اهمیت دارد، بررسی دقیق شواهد، رعایت تشریفات قانونی و روشن شدن حقیقت است؛ بدون آنکه حساسیت افکار عمومی به قضاوت شتاب‌زده تبدیل شود.

فراتر از یک متهم؛ مسئولیت نهادهای ناظر

یکی از پرسش‌های مهم این پرونده، کیفیت نظارت بر فعالیت مربیان و محیط‌های ورزشی است. آیا مسیر امن و مشخصی برای گزارش رفتارهای نگران‌کننده وجود دارد؟ آیا شکایت‌های احتمالی به‌موقع بررسی می‌شوند؟ و مسئولیت هر نهاد در حفاظت از دانش‌آموزان تا چه اندازه روشن است؟

اطلاعات منتشرشده برای نتیجه‌گیری درباره قصور احتمالی هیچ شخص یا نهادی کافی نیست؛ با این حال، اگر در جریان تحقیقات شواهدی از ضعف نظارتی یا بی‌توجهی به هشدارها به دست آید، بررسی مسئولیت‌های مرتبط نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

حمایت از دانش‌آموزان، حفظ حریم خصوصی آنان و فراهم کردن امکان بیان امن اظهارات، باید در تمام مراحل رسیدگی مورد توجه باشد. در کنار آن، تعیین مسئولیت کیفری افراد باید بر اساس شواهد و تصمیم مرجع صالح قضایی صورت گیرد.

رسانه‌ها؛ میان مطالبه‌گری و شایعه‌سازی

هشدار دادستان درباره انتشار اخبار تأییدنشده، ضرورت اطلاع‌رسانی مسئولانه را یادآوری می‌کند. بازنشر شایعات، انتشار اطلاعات هویتی دانش‌آموزان یا قطعی جلوه دادن اتهام‌های اثبات‌نشده، کمکی به کشف حقیقت نمی‌کند و ممکن است آسیب‌های تازه‌ای به وجود آورد.

در مقابل، مطالبه‌گری رسانه‌ای نباید متوقف شود. پرسش درباره روند رسیدگی، اقدامات حفاظتی و عملکرد نهادهای ناظر، بخشی از حق جامعه برای پیگیری موضوعات مرتبط با امنیت دانش‌آموزان است. اطلاع‌رسانی رسمی و منظم، در حدود قانون و بدون افشای اطلاعات محرمانه، می‌تواند از گسترش شایعات جلوگیری کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.

انتظار افکار عمومی چیست؟

اکنون سه مطالبه اصلی پیش روی دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط قرار دارد، در گام اول روشن شدن حقیقت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و تکمیل تحقیقات با دقت و بدون تأخیر غیرضروری باید در دستور کار باشد.

صیانت از دانش‌آموزان نکته مهم دیگر است و حفظ امنیت، حریم خصوصی و حقوق آنان باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.

پاسخ‌گویی و پیشگیری را هم نباید از یاد برد. بررسی ضعف‌های احتمالی نظارتی و اصلاح سازوکارهای مرتبط باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. در صورت اثبات اتهام، اجرای قانون باید متناسب با نتیجه رسیدگی انجام شود

ورود فوری دادستانی دیواندره اقدامی مهم در پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده است؛ اما اعتبار نهایی این اقدام به کیفیت تحقیقات، نتیجه قانونی پرونده و نحوه برخورد با ضعف‌های احتمالی در سازوکار نظارت بستگی دارد.

مطالبه جامعه روشن است. رسیدگی جدی، حمایت مؤثر از دانش‌آموزان و پاسخ‌گویی مسئولانه. این پرونده نباید به موجی زودگذر در فضای رسانه‌ای محدود شود؛ بلکه باید فرصتی برای سنجش عملکرد نهادهای مسئول و تقویت امنیت در محیط‌های آموزشی و ورزشی باشد. ورود قضایی آغاز راه است؛ آنچه اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، روشن شدن حقیقت و اطمینان از اجرای قانون است.