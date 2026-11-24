سرویس جهان- دولت عراق در پی گسترش نظارت بر منابع اقتصادی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان است و در همین حال، انتقادها از ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت اقلیم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. این روند در بستر اختلافات داخلی احزاب کرد و مناقشه بر سر اختیارات فدرال دنبال می‌شود.

به گزارش کردپرس، اقدامات اخیر دولت عراق برای افزایش نظارت بر گذرگاه‌های مرزی، منابع نفتی و فعالیت‌های اقتصادی اقلیم کردستان، هم‌زمان با تشدید اختلافات سیاسی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، بار دیگر موضوع حدود اختیارات دولت فدرال و جایگاه اقلیم در ساختار سیاسی عراق را به کانون توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور تبدیل کرده است. در روزهای اخیر، علاوه بر طرح پیشنهادهایی برای واگذاری بخش‌هایی از اختیارات اقلیم به نهادهای فدرال، مجموعه‌ای از مطالب و پست‌های انتقادی به زبان‌های انگلیسی و عربی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بر ضرورت پایان دادن به مدیریت مستقل منابع و گذرگاه‌های اقلیم و مقابله با آنچه سلطه خانوادگی بر ساختار قدرت در کردستان عراق خوانده می‌شود، تأکید دارند.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۲۴ نوامبر دستور داد مدیریت تمام گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان به سازمان فدرال گذرگاه‌های مرزی واگذار شود. بر اساس گزارش رویترز، نخست‌وزیر عراق همچنین از وزارت نفت خواسته است مدیریت میادین نفتی در استان‌های دیاله، کرکوک، صلاح‌الدین و نینوا را که از نظر امنیتی تحت کنترل نیروهای اقلیم کردستان قرار دارند، بر عهده بگیرد. در این دستور همچنین از دولت اقلیم خواسته شده است صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی را صرفاً از طریق وزارت نفت عراق تأیید کند. این تصمیم در پی تحقیقات درباره قاچاق نفت در مناطق شمالی عراق اتخاذ شده است.

دولت عراق در روزهای گذشته مبارزه با قاچاق نفت و اعمال نظارت فدرال بر فعالیت‌های نفتی را از محورهای اصلی اقدامات خود در مناطق شمالی اعلام کرده است. در همین چارچوب، باسیم خضیر، وزیر نفت عراق، اعلام کرد تحقیقات درباره قاچاق نفت در شمال این کشور انجام شده و گزارش آن تهیه شده است. او مدعی شد برخی میادین متعلق به شرکت نفت شمال عراق تحت کنترل اقلیم کردستان قرار گرفته‌اند و وزارت نفت معتقد است این میادین باید همانند سایر منابع نفتی عراق، تحت مدیریت مستقیم دولت فدرال اداره شوند.

این تحولات پس از آن شدت گرفت که در ۲۲ نوامبر، روداو به نقل از یک منبع آگاه کردی از طرح چهار پیشنهاد دولت عراق در مذاکرات با رهبران اقلیم کردستان خبر داد. بر اساس این گزارش، بغداد خواستار استقرار ارتش عراق در امتداد مرزهای بین‌المللی اقلیم کردستان، واگذاری مدیریت گذرگاه‌های مرزی با ایران و ترکیه به یک شرکت بین‌المللی بی‌طرف، انتقال کامل مدیریت بخش نفت اقلیم به دولت فدرال و بازنگری در وضعیت مناطق مورد مناقشه بر اساس ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق شده بود.

به گفته این منبع، دولت عراق پیشنهاد کرده بود نیروهای ارتش در مرزهای بین‌المللی با هماهنگی نیروهای پیشمرگ مستقر شوند و مدیریت گذرگاه‌ها نیز به نهادی بی‌طرف سپرده شود تا بر تجارت و جلوگیری از قاچاق نظارت کند. این منبع همچنین گفت رهبران کردستان با هر چهار پیشنهاد مخالفت کرده‌اند. با این حال، دولت عراق و دفتر فالح فیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی، رسماً این پیشنهادها را تأیید نکرده‌اند.

دفتر نخست‌وزیری اقلیم کردستان در واکنش به گزارش‌های مربوط به محتوای دیدار فالح فیاض با مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی، این مطالب را نادرست و ساختگی خواند. در بیانیه این دفتر آمده است که در دیدار مذکور، مسائل حل‌نشده میان دولت اقلیم و دولت فدرال، به‌ویژه موضوع بودجه، نفت و گذرگاه‌های مرزی، مورد بحث قرار گرفته و طرف‌ها بر ضرورت حل اختلافات از طریق گفت‌وگو، تفاهم متقابل و در چارچوب قانون اساسی توافق کرده‌اند.

هم‌زمان با این تحولات، وزارت نفت عراق در ۲۳ نوامبر تصمیم گرفت سهمیه فرآورده‌های نفتی اختصاص‌یافته به کارخانه‌ها و شرکت‌های مستقر در اقلیم کردستان را متوقف کند. این تصمیم با واکنش‌هایی در اقلیم روبه‌رو شد. یک نماینده پارلمان عراق اعلام کرد توقف سهمیه‌ها اقدامی موقت است و تنها شرکت‌ها و مؤسسات دارای مجوز بغداد را شامل می‌شود. شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی عراق نیز روز بعد تأکید کرد این محدودیت شامل سهمیه سوخت خانوارها و گاز مایع نمی‌شود و پس از بررسی مجوزهای فعالیت کارخانه‌ها، امکان ازسرگیری تخصیص سوخت به واحدهای واجد شرایط وجود خواهد داشت.

در کنار اقدامات و مواضع رسمی دولت عراق، طی روزهای اخیر مطالب متعددی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده که موضوع کنترل منابع نفتی اقلیم و ضرورت انتقال مدیریت آنها به بغداد را برجسته می‌کنند. بخشی از این مطالب به زبان انگلیسی منتشر شده و بر ادعاهایی درباره مالکیت میادین نفتی، میزان درآمدهای حاصل از صادرات و نقش احزاب حاکم اقلیم در مدیریت منابع طبیعی متمرکز است.

حساب انگلیسی‌زبان «کردستان واچ» از جمله حساب‌های فعال در این زمینه بوده است. این حساب در چند مطلب متوالی به گزارش منتسب به دیوان عالی حسابرسی عراق درباره میادین نفتی اقلیم کردستان پرداخته و مدعی شده است برخی میادین تحت مدیریت دولت اقلیم، از نظر مالکیت به شرکت نفت شمال عراق تعلق دارند. در یکی از مطالب این حساب که در روزهای اخیر منتشر شد، به سندی اشاره شده که به گفته آن، در ماه مه تهیه شده و علی حمه صالح، نماینده پارلمان کردستان، آن را منتشر کرده است.

بر اساس روایت کردستان واچ، در این سند ارزش نفت استخراج‌شده از میادین مورد اختلاف تا ۱۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است. این حساب همچنین به میادین خورمور، خرماله، سفایه، تق‌تق و تاوکه اشاره کرده و مدعی شده است که در صورت انتقال این میادین به مدیریت دولت فدرال، بخش عمده منابع نفتی تحت کنترل دولت اقلیم از اختیار اربیل خارج خواهد شد. این مطالب همچنین به طرح شکایت‌هایی در دادگاه‌های فدرال عراق درباره وضعیت حقوقی این میادین اشاره دارند. این ارقام و ادعاهای مربوط به مالکیت میادین، در چارچوب روایت منتشرشده از سوی این حساب مطرح شده‌اند و مستقلاً در این گزارش تأیید نشده‌اند.

در مطالب دیگر این حساب، اظهارات وزیر نفت عراق درباره ضرورت مدیریت فدرال میادین مورد اختلاف برجسته شده است. همچنین ویدئوهایی از فعالیت نفتکش‌ها در گذرگاه‌های مرزی اقلیم با سوریه و ایران منتشر شده که در آنها ادعاهایی درباره انتقال غیرقانونی فرآورده‌های نفتی و تلاش برای جلوگیری از مشاهده فعالیت این تانکرها توسط هیئت‌های بازرسی بغداد مطرح شده است

در کنار این مطالب، برخی حساب‌های فعال در شبکه ایکس ادعاهایی درباره تصمیم دولت عراق برای متوقف کردن انتقال بودجه به اقلیم و مشروط کردن پرداخت‌ها به واگذاری گذرگاه‌ها، منابع نفتی و اختیارات امنیتی به بغداد منتشر کرده‌اند. یکی از این ادعاها در ۲۱ نوامبر از سوی حساب مصطفی البدری مطرح شد و در آن گفته شده بود دولت عراق توقف پرداخت‌ها و تحویل گذرگاه‌ها و میادین نفتی را به‌عنوان شروط خود اعلام کرده است. این ادعا در ادامه مورد بررسی یک نهاد راستی‌آزمایی قرار گرفت و به دلیل نبود مستندات رسمی برای مجموعه شروط مطرح‌شده، گمراه‌کننده ارزیابی شد.

این در حالی است که انتشار مطالب انتقادی درباره ساختار قدرت در اقلیم کردستان نیز در همین دوره افزایش یافته است. بخشی از این مطالب، مدیریت سیاسی و اقتصادی اقلیم را به دو خانواده بارزانی و طالبانی نسبت می‌دهند و خواستار پایان دادن به انحصار قدرت، نظارت مستقیم بغداد بر درآمدهای نفتی و محدود شدن اختیارات احزاب حاکم در نهادهای اقتصادی و امنیتی هستند. در برخی از این روایت‌ها، مشکلات اقتصادی، اختلافات حزبی، فساد اداری و نحوه توزیع درآمدهای نفتی به‌عنوان دلایل ضرورت تغییر ساختار حکمرانی اقلیم مطرح شده‌اند.

موضوع تمرکز قدرت در دو حزب اصلی کردستان عراق پیش‌تر نیز در گزارش‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ دولت انگلیس درباره مخالفان حکومت اقلیم کردستان، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی را دو بازیگر اصلی ساختار سیاسی منطقه معرفی کرده و به نفوذ آنها در نهادهای اداری، اقتصادی، رسانه‌ای و امنیتی اشاره کرده است. در این گزارش همچنین به انتقادهای احزاب مخالف و بخشی از جامعه درباره فساد، ناکارآمدی و محدودیت فعالیت مخالفان سیاسی پرداخته شده است.

در همین حال، اختلافات داخلی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی نیز بر وضعیت اقلیم تأثیر گذاشته است. اتحادیه میهنی در پی اختلافات بر سر تشکیل دولت دهم از کابینه اقلیم خارج شده و بافل طالبانی، رئیس این حزب، از احتمال تشکیل اداره‌ای جداگانه در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی سخن گفته است. این وضعیت پس از انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴ و ادامه اختلافات بر سر تقسیم مناصب و اختیارات حکومتی، به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سیاسی اقلیم تبدیل شده است. گزارش آسوشیتدپرس نیز خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم و تهدید آن به تشکیل اداره موازی را نشانه تشدید اختلافات دو حزب ارزیابی کرده است.

در این میان، انتشار مطالب انتقادی به زبان انگلیسی در شبکه‌های اجتماعی نیز توجه‌برانگیز است. هرچند زبان‌های کردی و عربی زبان‌های اصلی ارتباطات عمومی در عراق و اقلیم کردستان هستند، بخشی از مطالب مربوط به کنترل بغداد بر منابع نفتی اقلیم، اختلافات میان دو حزب حاکم و ساختار خانوادگی قدرت به انگلیسی منتشر می‌شوند. حساب کردستان واچ، برای نمونه، مطالب خود درباره نفت، فساد و اختلافات سیاسی کردستان را به انگلیسی منتشر می‌کند و در معرفی فعالیت خود نیز بر پوشش تحولات سیاسی، اقتصادی و نفتی کردستان، کرکوک و موصل تأکید دارد.

انتشار مطالب انگلیسی‌زبان درباره این موضوعات، دامنه مخاطبان را به رسانه‌ها، نهادهای سیاسی و پژوهشی و محافل بین‌المللی گسترش می‌دهد. در مقابل، در تلگرام نیز نمونه‌هایی از بازنشر مطالب مربوط به اختلافات بغداد و اربیل مشاهده شده است. با این حال، اطلاعات عمومی موجود برای تعیین تعداد کل مطالب مستقل، میزان بازنشرها و مقایسه حجم انتشار این موضوع در تلگرام، فیس‌بوک، اینستاگرام و سایر شبکه‌ها کافی نیست. بنابراین نمی‌توان از آمار در دسترس، وجود یک کارزار واحد و متمرکز در تمام این شبکه‌ها را نتیجه گرفت.

در کنار این تحولات، موضوع موضع آمریکا و ترکیه در قبال افزایش اختیارات دولت مرکزی عراق نیز در برخی گزارش‌ها و مطالب منتشرشده مطرح شده است. در نقل‌قولی که به بلومبرگ نسبت داده شده، علی الزیدی نخست‌وزیر عراق مصمم به قرار دادن اقلیم کردستان تحت اقتدار دولت فدرال و پایان دادن به سلطه دو خانواده‌ای توصیف شده است که گفته می‌شود دهه‌ها بر ساختار سیاسی اقلیم تسلط داشته‌اند. این نقل‌قول همچنین از حمایت آمریکا و ترکیه از برنامه دولت عراق سخن می‌گوید. با این حال، متن مستقیم این گزارش بلومبرگ و شواهد مستقلی که حمایت واشنگتن و آنکارا از انتقال کامل اختیارات اقلیم به بغداد را تأیید کند، در دسترس قرار نگرفته است.

مجموع این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که مذاکرات بغداد و اربیل درباره بودجه سال ۲۰۲۷، میزان نفت تحویلی به دولت فدرال، سهم اقلیم از بودجه عمومی و نحوه مدیریت گذرگاه‌های مرزی ادامه دارد. بر اساس گزارش روداو، دولت عراق خواستار تحویل روزانه ۴۴۵ هزار بشکه نفت از سوی اقلیم است، در حالی که دولت اقلیم خواستار افزایش سهم بودجه خود از ۱۲.۷ درصد به ۱۴.۱۴ درصد با استناد به نتایج سرشماری جدید جمعیت شده است.

در نتیجه، هم‌زمان با تلاش دولت عراق برای افزایش نظارت فدرال بر منابع نفتی و گذرگاه‌های مرزی، موضوع جایگاه اختیارات اقلیم، ساختار قدرت دو حزب حاکم و نحوه مدیریت منابع اقتصادی آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بیش از گذشته مطرح شده است. در حالی که بغداد اقدامات خود را در چارچوب مبارزه با قاچاق نفت و اجرای اختیارات دولت فدرال توجیه می‌کند، مقام‌های اقلیم بر ضرورت حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و رعایت جایگاه قانونی و فدرال کردستان عراق تأکید دارند. هم‌زمان، مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز روایت‌های متفاوتی درباره کنترل منابع، انحصار قدرت و آینده روابط اربیل و بغداد ارائه می‌کنند.

منابع:

· Reuters – Iraq PM orders ministry to manage oilfields

· Rudaw – Kurdish leaders reject Baghdad’s demands

· Rudaw – KRG denies reports of Baghdad demands

· Rudaw – Halt of subsidized fuel to Kurdistan factories

· Rudaw – Iraq plans joint management of Kurdistan oilfields

· Rudaw – Erbil, Baghdad oil disputes stall 2027 budget

· Eikad – Fact-check on halting funds to Kurdistan

· Mustafa al-Badri – X

· Kurdistan Watch – X

· Kurdistan Watch – Recent posts

· Associated Press – Kurdish power-sharing deal cracks

· UK Government – Opposition to the Kurdistan Region Government

· Rudaw – Masrour Barzani raises security concerns