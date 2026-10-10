اصلاح ۵۴ نقطه پرتصادف در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از رفع و اصلاح ۵۴ نقطه پرتصادف مصوب در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش کردپرس، ارسلان شکری گفت: از مجموع ۵۸ نقطه پرتصادف مصوب سال ۱۳۹۵، تاکنون ۳۰ نقطه رفع و اصلاح شده و عملیات اجرایی در ۲۸ نقطه دیگر نیز در دست انجام است.

وی افزود: همچنین تمامی ۲۴ نقطه پرتصادف مصوب سال ۱۴۰۱ در محورهای استان رفع شده و به این ترتیب مجموع نقاط پرتصادف اصلاح‌شده در این دو مصوبه به ۵۴ نقطه رسیده است.

شکری اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی محورهای استان طی نیمسال نخست سال جاری، ۲۱ تقاطع آشکارسازی و ایمن‌سازی شده و اصلاح بربلندی ۵ قوس دارای سابقه واژگونی نیز انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در همین مدت ۳۶ کیلومتر حفاظ بتنی مفصلی، ۹ کیلومتر حفاظ فلزی جدید اجرا و ۱۵۰ کیلومتر حفاظ فلزی موجود نیز تعمیر و نگهداری شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: اجرای یک‌هزار و ۶۲۰ کیلومتر خط‌کشی، نصب ۲ هزار و ۷۰ تابلو اخطاری و انتظامی و اجرای روشنایی نقطه‌ای در ۶ تقاطع از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی راه‌های استان در نیمسال نخست سال جاری است.

شکری تأکید کرد: تداوم اصلاح نقاط پرتصادف و اجرای پروژه‌های ایمنی در محورهای استان با هدف کاهش سوانح، افزایش ضریب ایمنی و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای در دستور کار قرار دارد.