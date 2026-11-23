خبر نویسنده: گروه آذربایجان غربی کردپرس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۲:۱۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
صدور دستور ویژه برای دستگیری عامل قتل طلافروش مهابادی
سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از صدور دستور ویژه برای شناسایی و دستگیری سریع عامل قتل طلافروش در شهرستان مهاباد خبر داد.
به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره حادثه منجر به قتل در یکی از واحدهای صنفی طلافروشی در مهاباد، دستور ویژه پلیسی برای دستگیری ضارب فراری صادر شد.
او افزود: تیمهای تخصصی و کارآگاهان زبده پلیس آگاهی استان و شهرستان مهاباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دادهاند.
سردار سلمانی با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی تاکید کرد: امنیت اصناف و شهروندان خط قرمز پلیس است و جزئیات بیشتر این پرونده پس از دستگیری متهم اطلاعرسانی خواهد شد.
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