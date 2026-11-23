به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره حادثه منجر به قتل در یکی از واحدهای صنفی طلافروشی در مهاباد، دستور ویژه پلیسی برای دستگیری ضارب فراری صادر شد.

او افزود: تیم‌های تخصصی و کارآگاهان زبده پلیس آگاهی استان و شهرستان مهاباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده‌اند.

سردار سلمانی با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی تاکید کرد: امنیت اصناف و شهروندان خط قرمز پلیس است و جزئیات بیشتر این پرونده پس از دستگیری متهم اطلاع‌رسانی خواهد شد.